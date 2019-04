FÚTBOL | SEGUNDA B El UCAM visita este sábado a El Ejido, preocupado por su poca efectividad en ataque Aunque el club salió de puestos de 'playoff' la pasada jornada, su entrenador, que no pasa por su mejor momento, es optimista LA VERDAD Murcia Sábado, 27 abril 2019, 12:35

Pedro Munitis no está pasando por su mejor momento en el UCAM. La jornada pasada su equipo salió de los puestos de 'playoff'. No obstante, el técnico cántabro no baja los brazos. «Hemos afrontado la semana como siempre, pensando en el rival que nos vamos a encontrar y trabajando el partido. Nos da seguridad el juego del equipo, a pesar de que los resultados nos están siendo un poco esquivos. No obstante, las sensaciones son buenas, dominamos los partidos y generamos muchas ocasiones. Las dinámicas no son eternas, si seguimos en la misma línea los resultados van a llegar», dijo ayer, al tiempo que añadió que «el equipo ha dado la cara, a pesar de las dificultades que hemos tenido a lo largo del año».

Al referirse al partido que el UCAM disputa este sábado (18.00 horas) en el campo de El Ejido, dijo que «tenemos un partido complicado porque El Ejido tiene ante sí una de sus últimas balas para mantener la categoría. Acaba de cambiar de entrenador y eso nos dificulta para preparar el partido porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. De todos modos, fuera de casa hemos jugado bien al margen de jugadas puntuales que nos han penalizado».

El cántabro incidió en los problemas que tuvo el equipo en los últimos meses: «Las lesiones nos están afectando. Las dificultades, desde luego, han sido muchas. La falta de continuidad nos ha hecho daño. Nos preocupa ahora un poco más ser capaces de mantener la portería a cero. Nos están tirando poco a portería pero nos hacen mucho daño. Tenemos que ser más contundentes cuando los rivales se acercan al área».