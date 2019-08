Fútbol | UCAM CF Al UCAM de Reverte no le dan miedo las segundas partes David Mayoral, el pasado sábado ante el Hércules. / ucam Mayoral y Hugo Álvarez han regresado a sacarse la espina, tras estar en el equipo que bajó a Segunda B en 2017 JOSÉ OTÓN Martes, 20 agosto 2019, 10:07

David Mayoral, el último fichaje azulón, ya vistió la camiseta del UCAM en la temporada 2016-17, en la única experiencia del equipo universitario en Segunda. Su paso apenas dejó huella, ya que en los 7 partidos en los que participó, todos como suplente, acumuló solamente 79 minutos de juego. Aun así, la entidad que preside José Luis Mendoza ha decidido darle una nueva oportunidad.

El delantero, de 22 años de edad y nacido en Ávila, ocupará ficha sub- 23. Tras abandonar La Condomina, volvió al Valladolid B, entidad en la que se ha criado. Allí disputó 23 partidos en Segunda B con el filial blanquivioleta y anotó 4 goles. También jugó 5 encuentros con el primer equipo castellano en Segunda, aportando su grano de arena en el ascenso a Primera. El pasado curso, tras no tener minutos con el Valladolid, fue cedido al Alcorcón, con el que jugó 13 partidos, 5 de titular. Por lo tanto, el Mayoral que llegó al UCAM en 2017 no es el mismo y ahora deberá ser más decisivo para buscar el ascenso.

Experimentados

Hugo Álvarez es otro peso pesado del UCAM que, tras tener la permanencia en la mano, acabó descendiendo a Segunda B en 2017. El central gallego disputó 30 partidos con el cuadro azulón, aunque, tras el descenso consumado en la última jornada liguera ante el Nástic de Tarragona, hizo las maletas para marchar al Alcorcón. Allí jugó otros 20 partidos en Segunda y, al finalizar el ejercicio, fichó por el Real Murcia. Con el cuadro grana disputó 34 choques. Este verano ha sido el primer candidato de Reverte para su defensa, así que Álvarez podrá sacarse la espina de aquel traumático descenso.

Por otro lado, Chavero, que vive también su segunda parte con el UCAM, sueña con repetir los 43 partidos y 4 goles que firmó en el curso 2014-15, en un año en el que el club azulón se acercó por primera vez al ascenso con Eloy Jiménez.