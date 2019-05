El UCAM, que tiene en la recámara a Merino y Luis Tevenet, tienta a Salmerón José María Salmerón, Luis García Tevenet, Juan Merino y Julio Álvarez. / LV Si los tres primeros de la lista fallan, el exgrana Julio Álvarez podría ser la alternativa de Reverte para el banquillo del club universitario JOSÉ OTÓN Jueves, 23 mayo 2019, 03:17

murcia. A partir de mañana, los gestores del UCAM van a decidir quién ocupará el banquillo universitario en la temporada 2019-20. Un ejercicio en el que el cuadro azulón, tras dos temporadas quedándose sin el premio del 'playoff', estará obligado en meterse en la fase de ascenso a Segunda. José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica, quiere liderar de forma directa esta decisión y analizar, junto al resto de su directiva y la secretaría técnica, a todos los candidatos. Incluido, Juan Merino, que tendrá una oportunidad de seguir tras dirigir al equipo en tres partidos oficiales y conseguir dos victorias, aunque no fuera suficiente bagaje para recuperar la cuarta plaza.

El de La Línea de la Concepción ha dejado una buena sensación en la entidad, a pesar de no lograr el objetivo para el que fue contratado. Ha dejado su sello de hombre honesto, trabajador y de club, y aspira a convencer a Mendoza para seguir la próxima campaña en un cara a cara que podría tener lugar mañana. Eso sí, también hay otros candidatos, alguno de ellos con peso específico y pasado en la entidad universitaria.

De hecho, el UCAM ya ha tanteado a José María Salmerón y a Luis Tevenet. El primero parece inalcanzable, ya que se encuentra inmerso en la fase de ascenso a Segunda con el Recreativo, equipo al que ha situado en la eliminatoria de campeones de grupo, a un solo paso de Segunda. Si asciende seguirá en Huelva. Si no lo consigue, puede que también. En caso de abandonar el Nuevo Colombino será uno de los entrenadores más cotizados del mercado de Segunda B. No obstante, Salmerón todavía no ha dicho 'no' al ofrecimiento del UCAM, aunque quizás el club azulón no pueda esperar de cuatro a seis semanas más a que el Recre deje de competir. Salmerón ya llevó al UCAM a Segunda en la campaña 2015-16 con un equipo de perfil bajo que aprovechó al máximo sus virtudes.

La directiva que lidera José Luis Mendoza quiere escuchar a Merino antes de tomar la decisión

Otro técnico que conoce el UCAM y que tiene opciones de volver es Luis Tevenet. El sevillano ha dirigido esta campaña al Atlético Levante, con el que ha conseguido la permanencia en el grupo III. Cabe recordar que el exdelantero del Sevilla y Atlético de Madrid, entre otros equipos, casi salva del descenso a Tercera al UCAM en la campaña 2012-13, en la primera experiencia del club universitario en esta categoría. Hizo una segunda vuelta brillante, estuvo vivo hasta la última jornada, pero no llegó.

No obstante, Reverte, entonces director deportivo del Cartagena, lo fichó para el club albinegro. Con el Huesca consiguió el ascenso a Segunda, club al que dirigió durante quince partidos en el fútbol profesional antes de ser cesado. Después de pasar por el Hércules, volvió al Sevilla para dirigir a su filial en Segunda, una campaña en la que no logró la permanencia. El UCAM ha contactado con él, pero el sevillano, que también baraja otros ofrecimientos, aún no ha contestado.

Del césped al banquillo

En la lista, a la que se puede sumar algún técnico más en los próximos días, hay que añadir el nombre de Julio Álvarez, exfutbolista venezolano de 38 años que busca su primera experiencia en los banquillos. Su trayectoria como jugador en Primera (Racing de Santander, Rayo, Real Murcia, Almería y Mallorca) es amplia, igual que en Segunda, en la que ha militado en varios equipos, siendo el último el Numancia, donde Álvarez militó siete campañas. El de Julio Álvarez es un uno de los nombres que baraja Reverte, que estuvo a un paso de darle la oportunidad tras el cese de Munitis. Su nombre sigue encima de la mesa por si las otras opciones no cuajan.