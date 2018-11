El UCAM pierde parte de su artillería para el derbi

El equipo de Munitis está sufriendo una plaga de lesiones e infortunios que le merman cada semana.Para recibir al Real Murcia el próximo domingo, a las 12.00, el conjunto universitario sabe, con total seguridad, que tendrá dos bajas. Una es la del delantero Luis Fernández, que fue operado de una hernia inguinal y aún no podrá reaparecer; la otra es la de Collantes, quien, a pesar de su experiencia, será sancionado con uno o dos partidos por su reciente expulsión en Badajoz, tras una acción evitable que dejará al conjunto azulón algo más huérfano en ataque. El andaluz fue expulsado por sus protestas reiteradas.

Pendientes de Colinas y Titi

Las de Luis Fernández y Collantes podrían no ser las dos únicas bajas ofensivas del UCAM. Colinas se recupera de un esguince de rodilla y no sabe si podrá volver esta semana, mientras que el delantero Titi también es duda por unos problemas musculares. Amaya se recupera de un golpe en el tobillo, mientras que Kilian Grant, que no viajó a Badajoz por una gastroenteritis, debe estar listo para ayudar a sus compañeros en el derbi.