El UCAM se mide al rival ideal para recuperar la autoestima en casa El Atlético Malagueño es el colista del grupo IV, no ha conseguido ni un solo punto en siete jornadas y solo ha sumado un gol desde el inicio liguero J. OTÓN MURCIA. Domingo, 14 octubre 2018, 17:29

El UCAM de Munitis tiene una cuenta pendiente: convencer a sus aficionados con un partido solvente en La Condomina, ante su público, donde solo ha sumado una victoria en los partidos que ha disputado en la competición liguera. De hecho, el conjunto de Pedro Munitis consiguió ganar al Don Benito, un recién ascendido, aunque perdió de forma sorprendente ante el Linense (0-1) y el Jumilla (1-2).

Ambos partidos se resolvieron con dos goles surrealistas, en los últimos minutos, en los que los porteros del UCAM fueron decisivos. Ante los andaluces fue Germán Parreño el que, tras salir de puños, se metió el balón en su propia meta, mientras que ante los vinícolas fue su suplente Harillo el que dejó pasar un balón inofensivo que acabó en gol. El portero sub 23 del UCAM pensó que la pelota iba fuera.

Esta tarde el UCAM ya no tendrá ninguna excusa para llevarse los tres puntos, aunque se mide a un filial que no tendrá ninguna presión a pesar de su mal inicio liguero. El conjunto universitario es el mejor visitante del grupo IV de Segunda B, con cuatro victorias en los cuatro partidos jugados lejos de La Condomina, aunque es en su propio estadio donde debe mejorar. Aun así, el equipo de Munitis podría ponerse líder si gana al Atlético Malagueño y el Melilla empata o pierde en el Cartagonova.

El equipo murciano tendrá enfrente a un rival deprimido al que ya no entrena el exjugador Dely Valdés tras su última derrota ante el Cartagena. Un conjunto que ha pagado la planificación tardía del primer equipo del Málaga y que no ha conseguido sumar ni un punto en las primeras siete jornadas de la Liga. La inexperiencia es el gran enemigo de un equipo que no podrá contar ni con Keidi Bare ni con Iván Jaime por encontrarse concentrados con las selecciones de Albania sub 21 y de España sub 19, respectivamente.

El UCAM y el Atlético Malagueño son, curiosamente, los dos únicos equipos de la categoría que no conocen el empate, aunque se encuentran en una situación muy diferente en la tabla clasificatoria. El equipo de Munitis llega al choque tras ganar (0-1) en el campo del Almería B en un duelo que puede ser similar al de esta tarde en Murcia.

Parreño, Gurdiel y Rey

Munitis tendrá que tomar varias decisiones respecto al once titular. Germán Parreño ya está listo para reaparacer en la portería, igual que Adán Gurdiel, que podría hacer lo propio en el lateral derecho. Javi Rey, tras varias semanas lesionado, también está listo, mientras que las bajas seguras en el UCAM son las de Britos, por sanción, y Titi, que sufre unos problemas musculares.