El UCAM estrena reinado

Los universitarios, líderes, saldrán con un sistema más sobrio del habitual para adaptarse a un campo pequeño

ANDRÉS CREMADES

MURCIA

Domingo, 4 noviembre 2018

El UCAM Murcia, flamante líder del grupo IV de Segunda B, estrenará su reinado en el campo del Atlético Sanluqueño, equipo que ocupa la décima posición con quince puntos por los veintidós del conjunto universitario. El UCAM, que es el mejor visitante que hay, se enfrenta a uno de esos equipos que hacen de su campo un fortín. Los gaditanos solo han dejado de puntuar en uno de los cinco partidos que llevan en casa. Fue el Real Murcia el único conjunto que ha conseguido llevarse los puntos de El Palmar.

El entrenador del UCAM, Pedro Munitis, que nunca da la lista de convocados, espera recuperar a Kilian Grant y Collantes para este encuentro, pero nunca se sabe lo que puede pasar, pues hasta una hora y media antes del partido no se conoce realmente el once que sacará el cántabro. De todas formas, la moral en el líder es alta, tras llegar a este encuentro después de golear al Sevilla Atlético, mostrando el mejor fútbol que ha ofrecido en toda la temporada. Pese a su buen momento y a que jugadores como Isi Ros, Onwu, Britos y Toni Arranz se encuentran en un momento dulce de forma, Munitis lo ve complicado, porque el campo es más pequeño de lo normal y porque el público achucha que da gusto. Es esto lo que ha llevado al preparador universitario a pensar en un equipo más aguerrido, quizás con Titi en lugar de un Collantes que sigue con molestias. Incluso, no se descarta que Isi Ros pueda salir del once. El de Las Torres de Cotillas llega lanzado, pero puede toparse con un terreno de juego que no le va bien.

El que sí parece que se ha recuperado es Antonio Amaya. Aunque Javi Fernández y Carlos Moreno desarrollaron un juego sobrio y equilibrado en el último choque, Munitis sabe que El Palmar es un campo donde se necesita solvencia en el juego aéreo y jerarquía en las acciones a balón parado.

Llegan tras ser goleados

El Sanluqueño aterriza en este choque tras ser goleado en Cartagena, pero el técnico cordobés Rafa Carrillo sabe que los puntos importantes se juegan en casa, aunque tendrá las bajas de Edu Oriol y Javi Valenzuela, ambos con problemas musculares, además de Mario Hernández, que vio la quinta tarjeta en el Cartagonova. Carrillo sabe que se espera un partido con alternativas en el juego. Sobre el choque de esta tarde, el técnico ha comentado que «el UCAM es el conjunto que más goles marca, y tiene un buen balance defensivo. Es el líder, pero sabemos cómo jugarle y estamos en nuestro campo».