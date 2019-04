El UCAM, sin colchón Chavero, en un entrenamiento. / Guillermo Carrión / AGM Tras dilapidar su renta, el equipo ha de ganar este domingo porque peligra el 'playoff' ANDRÉS CREMADES Murcia Domingo, 7 abril 2019, 10:43

Salto sin red del UCAM en el partido que le enfrenta este domingo al Badajoz. Después de conseguir solo dos puntos de los últimos doce posibles, los de Munitis afrontan un choque vital. El triunfo les permitirá seguir en la lucha y podría dejar a un rival ya fuera de combate, mientras que una derrota les haría entrar en el peor bache de la 'era Munitis', e incluso podría hacerles abandonar la zona de 'playoff'.

El debut de Chavero ante su afición puede ser la gran novedad en el UCAM. El equipo se juramentó para conseguir una victoria que aleje los fantasmas. Aunque Pedro Munitis siempre dijo que es un éxito dónde están y que no acabar en el 'playoff' no sería un fracaso, lo cierto es que desde la cúpula del club no lo tienen tan claro. Así, el refuerzo de Chavero tirando de chequera es una manera de decirle al cántabro que se quiere el 'playoff'. No gusta en el club ese discurso un tanto liviano.

El Badajoz llega a La Condomina lanzado, con tres victorias en los últimos tres partidos, y con la moral por las nubes después de conseguir doblegar al Cartagena. Nafti consiguió dotar a los pacenses de la agresividad e intimidación que les faltaba. Aunque hace cuatro meses los extremeños no podían pensar en estar donde se encuentran hoy, llegaron al sexto puesto y marcaron el partido ante el UCAM como un duelo fundamental. Su goleador, Éder Díez, llega como la máxima amenaza de los albinegros y tiene claro a lo que viene a Murcia: «Después de lo que hemos hecho toca ganar en Murcia y seguir yendo partido a partido. No podemos hacer cábalas que luego no lleguen a nada».

A las bajas seguras de Germán Parreño y Britos, se suma la casi segura de Luis Fernández. Además, en el UCAM hay dudas con Onwu y Migue García, por lo que de nuevo hasta un poco antes de comenzar el partido el preparador cántabro no tendrá claro el once que puede salir de inicio. Munitis, que en los postpartidos siempre es benévolo con sus jugadores y ve siempre cosas positivas, esta semana recordó que hay cosas que hay que mejorar, sobre todo los finales en los que tantos puntos se le están yendo al UCAM.

Una entrada por aparato

El equipo murciano tiene ante sí dos partidos en los que quedará definido dónde estará al final de temporada. El de este domingo ante el Badajoz y el de la semana que viene ante el Real Murcia son dos choques cruciales, en los que no hay excusas posibles. Por eso la directiva puso precios populares con 5 euros las entradas de tribuna, 3 las del fondo y 1 para niños de hasta 14 años. Además, donó entradas a todos los clubes vinculados y a los colegios para que estén hoy en el partido, pues el club es consciente de que necesita en estos momentos a sus aficionados. Por eso regaló también una entrada a cada abonado. Además, para el partido de este domingo el patrocinador Global Paris seguirá repartiendo entradas a todos aquellos que lleven un aparato eléctrico o electrónico al parking donde está el sitio de recogida.