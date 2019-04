Fútbol | Segunda B Al UCAM le cambia la cara El UCAM celebra su victoria ante el Murcia. / LV Recibe al Ibiza con las mejores sensaciones tras recuperar jugadores y ganar el derbi al Real Murcia ANDRÉS CREMADES MURCIA Domingo, 21 abril 2019, 10:57

El UCAM Murcia afronta hoy la primera de las cinco finales que le quedan para intentar certificar el 'playoff'. Los azulones, con la moral por las nubes después de su victoria en el derbi capitalino, lograron además poner fin a esa mala racha de partidos consecutivos sin ganar que estaba haciendo que el equipo desapareciese de las primeras tres posiciones.

Pero la victoria ante el Real Murcia ha sido como un bálsamo, unida a la satisfactoria vuelta de Onwu, que lo hizo de la mejor manera posible, que no es otra para un delantero que marcar, colocándose como quinto máximo artillero de la categoría. Todo son buenas noticias para el UCAM, ya que regresa Luis Fernández, tras su lesión, volviendo a un equipo en el que la pareja que formaba con Onwu todavía sigue recordándose por los aficionados universitarios. La única noticia amarga es que Chavero, que ya estaba tomando la manija del equipo, no podrá jugar por estar sancionado por acumulación de tarjetas.

Migue García, uno de los jugadores fijos en el esquema de Munitis, ha dicho esta semana que «hemos tenido un bajón normal después de la buena primera vuelta que hemos hecho, pero después de la última victoria hemos recuperado sensaciones. Todo está muy apretado, pero no nos vale otra cosa que no sea ganar al Ibiza, no hay excusas si queremos estar entre los mejores».

La única noticia amarga es la ausencia de Chavero, que cumple sanción por acumulación de tarjetas

El UCAM Murcia quiere romper esa racha que lleva en casa como local, con dos derrotas y un empate en los últimos tres encuentros en casa, y necesita hacer un buen partido ante su afición. Una afición que ha dado síntomas esta semana de estar de nuevo con el equipo. Así, Toni Arranz asistió a un clinic de la EF San Miguel de Molina, en el que hubo muchos seguidores universitarios. Además, los aficionados quieren llenar el fondo y todo apunta a que van a responder de la mejor forma posible a la campaña del club para recoger libros. Por cada libro nuevo o usado que se entregue, se dará una entrada doble para el fondo norte.

El equipo vuelve a jugar de nuevo al mediodía, después de que los últimos partidos por la tarde no le hayan sentado muy bien. Desde el club se están haciendo todo tipo de movimientos para que La Condomina presente un buen aspecto. Además de la campaña mencionada, la entidad pondrá en el parking del estadio un expositor de su patrocinador Global Paris, en el que por cada dos aparatos que se entreguen, los aficionados recibirán una entrada doble para poder ver al equipo, además de ayudar al reciclaje y la sostenibilidad del medio ambiente. A todo lo expuesto, se añaden unas entradas a precios populares: 5 euros en tribuna, 3 en el fondo y 1 para niños de hasta catorce años.

El Ibiza llega al partido después de conseguir ganar al Cartagena, pero con las aspiraciones de meterse entre los cuatro primeros ya casi quemadas.