UCAM CF Toca reaccionar contra un rival de postín
ANDRÉS CREMADES MURCIA Sábado, 7 septiembre 2019

Ganar para remontar el vuelo es la premisa del UCAM Murcia en su partido ante el Marbella. No hay margen de error esta tarde. Un punto de seis posibles no es la mejor carta de presentación para el arranque de esta temporada, aunque es cierto que el equipo se ha completado esta semana. Como dice su técnico, Rubén Albés, «toca ganar y no puede ser otra la consecuencia del trabajo que se está haciendo». Aunque el rival llega en un buen momento, el UCAM solo piensa en sumar para salir de los puestos de descenso. El gallego lo tiene claro: «La victoria es el antibiótico de todos los males».

El UCAM podrá contar con los dos últimos fichajes, Rafa de Vicente y Vicente Moreno, que han venido entrenando con el grupo y que son necesarios para un Albés que está necesitado de efectivos, sobre todo en el centro de la defensa. El equipo será diferente, las posibilidades se multiplican y el conjunto que salte hoy al inmaculado césped de La Condomina se va a parecer mucho a lo que Reverte, director deportivo del club, quería.

Eso sí, Rubén Albés ve al Marbella como el mejor equipo del grupo IV y desde la dirección deportiva también se piensa en los malagueños como uno de los rivales principales para esos cuatro primeros puestos.

Llega a La Condomina el tercero en la tabla, que ha mantenido el bloque del año pasado. La plantilla cuenta, entre otros, con dos exmurcianistas como Manel y Santomé, y jugadores de la talla del brasileño Paulo Víctor, que, sin embargo, será una baja notable para el partido de hoy.

Cubillo no se fía

El técnico marbellí, David García Cubillo, ha hablado de su rival. «El UCAM en casa es muy peligroso. Ante el Sanluqueño generó mucho y mereció más, y es que sus transiciones y sobre todo su verticalidad les hace muy peligrosos. Nosotros sabemos dónde vamos y pido a mis jugadores concentración para ganar en un campo tan histórico como La Condomina».

El club universitario quiere que las gradas tengan mejor aspecto que en el primer partido ante el Sanluqueño. Todos los patrocinadores se han movido en las redes sociales con sorteos. La idea no es otra que hacer mucho ruido y conseguir que muchos aficionados acudan hoy al encuentro. Es por eso que también se ha puesto la entrada a un euro para los menores de 18 años, y es que el equipo de la Universidad Católica pretende llegar las gradas de gente joven. Las entradas en tribuna seguirán teniendo el precio de 15 euros y en los fondos, de 10.