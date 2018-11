Todos siguen al explosivo Isi Ros Isi Ros, tras marcar el pasado domingo. / alfonso durán / agm Cuatro equipos de Segunda, entre ellos el Lugo, están atentos al extremo del UCAM, que lleva un curso para enmarcar JOSÉ OTÓN Martes, 13 noviembre 2018, 01:26

Isi Ros ha explotado esta temporada. Después de unos años en los que se mostró muy irregular, parece que se ha asentado en el UCAM de Pedro Munitis. El jugador de Las Torres de Cotillas se ha echado el equipo a la espalda en varias partidos de este curso y ha logrado goles espectaculares, como el que consiguió en el Nuevo Colombino el 23 de septiembre, un punto de inflexión en la temporada para el jugador de 23 años.

Lo malo para el UCAM es que Isi Ros está llamando la atención de muchos equipos de Segunda y el club universitario no lo tiene atado para el próximo curso, puesto que acaba contrato el 30 de junio. No obstante, ambas partes están negociando la renovación de un futbolista especial, que se siente protegido en el UCAM y para el que jugar lejos de casa no sería la mejor opción. El Lugo es uno de los clubes que se ha interesado por un Isi Ros que ha marcado 4 goles que han ayudado a su equipo a situarse en lo más alto de la tabla.

El extremo del UCAM está disputando su cuarta campaña en Segunda B. En la primera, la 2015-16, el conjunto que preside José Luis Mendoza consiguió el ascenso a Segunda de la mano de Salmerón. El almeriense utilizó a Isi Ros como un revulsivo, haciéndole participar en 21 partidos de la Liga, aunque solo 5 como titular. Aun así marcó un gol. En la campaña siguiente no llegó a debutar en Segunda y en diciembre fue cedido al Cartagena, donde, a pesar de disputar 19 encuentros, 8 de titular, no cuajó. La campaña pasada en el UCAM fue cogiendo galones, aunque la inercia negativa del equipo, recién descendido, no le benefició.

Un equipo de récord

El UCAM es el mejor líder del grupo IV en la jornada 12 desde la campaña 2008-09, cuando el Cádiz, a estas alturas de temporada, sumaba 31 puntos, 3 más que el equipo de Pedro Munitis. Solo el Albacete de Aira, en la campaña 2013-14, sumaba los mismos 28 puntos que tiene ahora el UCAM, aunque había encajado más goles y había marcado menos. Además, el conjunto murciano es el segundo mejor líder de Primera, Segunda y Segunda B. Con 28 puntos obtenidos en 12 jornadas, solo le supera el Racing de Santander en el grupo II, que ha sumado 29.

El Barcelona, en Primera, lleva 24 puntos en 12 partidos, mientras que en Segunda el Granada ha logrado 27 en 13. En los otros dos grupos de Segunda B, la Ponferradina es líder del I con 25 puntos y el Hércules manda en el III con 24.