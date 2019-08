Rubén Albés: «Me hubiera gustado otro rival para comenzar» «El Sanluqueño mantiene el bloque con un mismo entrenador, así que estará listo para competir», manifestó el técnico LA VERDAD Murcia Sábado, 24 agosto 2019, 11:40

El UCAM Murcia debutará mañana en casa contra el Sanluqueño, un partido al que el equipo de Rubén Albés llega «con muchas ganas, en proceso de construcción, pero preparados para competir en esta primera jornada. Ojalá podamos dotar a La Condomina con la sensación de fortaleza que queremos transmitir haciendo un buen partido y pudiendo ganar al Sanluqueño».

El equipo gaditano está dirigido por Abel Gómez, exjugador del UCAM. Respecto al rival, el técnico vigués señaló que es un equipo «que no me gusta nada para esta primera jornada. Me gustaría enfrentarme a un rival que haya tenido una remodelación más grande en la plantilla, con expectativas altas o que haya traído a gente de Segunda, porque esas plantillas necesitan un proceso más largo de adaptación. Pero el Sanluqueño mantiene el bloque con un mismo entrenador, así que estará listo para competir».

Tras una pretemporada exigente, Rubén Albés se mostró positivo de cara al inicio liguero. «Llegamos preparados para competir, como demostramos esta última semana ante el Hércules, que fue un test bastante real, en el que conseguimos hacer un gran partido ante un gran rival». Por otro lado, el UCAM comunicó ayer que sus capitanes para esta temporada son Chavero, Galas, Adán Gurdiel y Hugo Álvarez