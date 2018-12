Pedro Reverte: «Isi Ros quiere esperar antes de renovar con el UCAM» Pedro Reverte. / Javier Carrion/ AGM El director deportivo universitario aguantará hasta el mes de febrero para atar al extremo murciano JOSÉ OTÓN Miércoles, 19 diciembre 2018, 01:20

El UCAM está haciendo una gran campaña. Pese a no ser uno de los equipos con el presupuesto más alto, está peleando por el liderato con el Melilla, equipos que tienen ventaja con los grandes favoritos, a priori, como el Cartagena y el Real Murcia. Aún así, a nadie se le escapa que Pedro Munitis está haciendo malabarismos para completar las convocatorias, en las que siempre hay jugadores del filial. Por eso, Pedro Reverte, director deportivo del cuadro universitario, tiene claro que «vamos a hacer algún fichaje. Veremos cómo se recupera Antonio Amaya en este próximo mes. Tenemos una plantilla corta y hemos tenido muchos problemas en la primera vuelta. Vamos a tener que hacer alguna incorporación», asegura el lorquino.

La plantilla del UCAM es corta: «Tenemos 19 jugadores y queremos llegar a 20 o 21, dependiendo si sale alguno de los jugadores que tenemos. Estamos contentos con todos, pero hay futbolistas que están teniendo pocos minutos y, aunque no nos ha pedido nadie salir, es posible que en estos días en los que se abra el plazo nos puedan decir que se quieren ir». Las lesiones han castigado al equipo azulón: «En la primera vuelta no hemos podido contar con jugadores importantes; debido a las lesiones no hemos podido tener nunca disponibles a los 19 jugadores del primer equipo».

El director deportivo del UCAM ya maneja una idea aproximada de lo que necesita su equipo, aunque preguntará antes a su entrenador: «Queremos incorporar algún jugador sub-23 y algo más. Tenemos que reforzar un par de posiciones, pero tenemos que hablar con Munitis. El centro del campo es una posición que tenemos un poco mermada. Solo tenemos tres jugadores para esos dos puestos, y vamos a intentar fichar a un jugador que pueda actuar de pivote y se pueda adaptar también a jugar atrás».

Muchos jugadores del Real Murcia podrían salir de la entidad grana: «Son jugadores con contrato en vigor. Nosotros estamos valorando situaciones de futbolistas que pueden salir de clubes de Segunda, es el mercado que tiene ahora la Segunda B. Los jugadores del Murcia están pasando un año complicado y siempre te llegan cosas. Pero formalmente, ni los jugadores ni sus representantes se han puesto en contacto con nosotros».

Cambio de táctica

El UCAM quiere renovar a Isi Ros, pero de momento no puede: «El jugador está haciendo un buen año, se ha destapado. Antes no era constante y este año está marcando diferencias en la categoría, pero no hemos podido avanzar en su renovación. Es un jugador que nos interesa, pero quiere esperar», afirma Reverte.

El UCAM cambia de táctica: «Hasta enero o febrero no nos vamos a sentar otra vez con él. Es momento de dejarle tranquilo, no hay que agobiarlo. Entre los representantes y el club lo hemos agobiado y ha repercutido en su rendimiento. De momento, tiene contrato con el UCAM».