«No podemos vivir de los goles del pasado», dice Christian Perales

Ha llegado al UCAM con el cartel de delantero goleador tras marcar 15 tantos el pasado ejercicio con el Sanse y otros 19 hace tres años con el Talavera, pero en Murcia tiene que hacer más cosas: «El entrenador me pide trabajo sin balón, que vaya bien a la presión y que marque goles. Hago lo que me pidan, no se puede vivir del pasado, aunque los números fueran buenos. Solo deseo que me respeten las lesiones y tener minutos», aseguró ayer el valenciano, en alusión a los tantos marcados por los tres delanteros con los que esta temporada contará el conjunto que preside José Luis Mendoza.

Para Perales, el ambiente es el propicio para que lleguen los buenos resultados. «La pretemporada ha sido bastante completa, hemos jugado contra grandes equipos y hemos visto el nivel que podemos dar. Rubén Albés está haciendo un trabajo espectacular y los futbolistas, muchos nuevos, nos hemos acoplado bastante bien». El domingo el UCAM se estrena ante el Sanluqueño, un rival, en teoría, de la zona de abajo. «Hay que estar con los cinco sentidos. Nuestro objetivo nos lo dirá la competición, no podemos pensar ya en la última jornada», asegura.

Llega Javi Moreno

Por otro lado, el club comunicó ayer que Javi Moreno (1997, Almería) se convierte en el nuevo fichaje del equipo universitario. Se trata de un extremo izquierdo rápido y habilidoso, que se incorpora al UCAM tras disputar 34 encuentros con el filial del Almería, en el que ha estado casi toda su carrera.