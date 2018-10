Pedro Munitis: «El partido ante el colista es muy, muy, muy peligroso» Pedro Munitis, en un partido de esta temporada en La Condomina. / v. vicéns / agm El entrenador del UCAM avisa del peligro que tiene la visita del Malagueño, «un equipo generoso en el esfuerzo» LA VERDAD MURCIA Viernes, 12 octubre 2018, 01:25

La visita del Atlético Malagueño, colista del grupo IV de la Segunda División B tiene preocupado a Pedro Munitis, entrenador del UCAM, quien ayer avisó de la dificultad que presenta el encuentro ante un rival herido: «¿Fácil el partido del domingo? Nada más lejos de la realidad. El Atlético Malagueño es un equipo que a nivel individual gana muchas acciones y viene de hacer un buen partido ante un gran Cartagena».

Del conjunto andaluz, el técnico universitario destacó que «han cambiado de entrenador, no tenemos pistas sobre lo que nos podemos encontrar en cuanto al sistema o el estilo. Es un partido muy, muy, muy peligroso. Independientemente del planteamiento es un equipo generoso en el esfuerzo».

El liderato

Una victoria universitaria podría hacerle optar al liderato en caso de que el Melilla tropiece en el Cartagonova esta jornada. No obstante, Munitis afirma no estar pendiente de esto: «No he mirado la clasificación. Sé que vamos segundos, pero no sé ni quién va tercero, cuarto o quinto. La tabla a día de hoy no tiene sentido. Lo único que tenemos que hacer es preparar cada partido, lo mejor sería incluso no saber contra quién juegas».

El UCAM Murcia vuelve a La Condomina, donde quiere volver a cosechar resultados positivos: «Cuanto antes consigamos la victoria en casa mejor, pero sobre todo tenemos que hacerlo por mantener la buena dinámica. Perdimos contra Balona y el Jumilla por accidentes, aunque en la primera parte contra el Jumilla no hicimos nada. Nos tiene que servir para aprender y no repetir errores».

El cántabro añadió que «no tenemos titulares ni suplentes. Por suerte, tenemos jugadores de nivel muy similar, juegue quien juegue damos un buen nivel. Por filosofía queremos tener a todos enganchados, dando la cara, entrenando e implicados».