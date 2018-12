Fútbol | Segunda B Parada en Ibiza de un UCAM que busca el liderato Munitis, en el derbi ante el Murcia. / guillermo carrión / agm Los de Munitis necesitan ganar y que el Melilla pinche en su salida a Sanlúcar ANDRÉS CREMADES MURCIA. Domingo, 2 diciembre 2018, 09:21

Nueva reválida para el UCAM en su visita a Ibiza, donde el equipo de Munitis busca recuperar el liderato. Sobre un césped de hierba artificial los universitarios quieren llegar de nuevo a la cima tras superar al Murcia la semana pasada. El equipo llega pletórico porque, además del triunfo en el derbi, la enfermería comienza a despejarse. Así, el único contratiempo será la ausencia de Isi Ros, su jugador más en forma en los últimos tiempos, que tendrá que cumplir un partido de sanción. El equipo, que viajó ayer hasta tierras ibicencas, busca aprovechar el mal momento de su rival para ganar y rebasar de nuevo al Melilla.

Y es que el Ibiza llega al encuentro después de perder dos partidos de forma consecutiva, lo que le ha llevado a dos puntos de la promoción. Palop atraviesa su peor momento desde que llegó a la isla, y es que no termina de acercarse al objetivo para el que lo contrató Amadeo Salvo. Tras completar buenos partidos, el equipo se está desinflando y la meta del 'playoff' empieza quedarle muy lejos. Con la única baja de Candelas, por sanción, y el regreso de Miguel Núñez, tras la sanción, el Ibiza estará casi al completo.

Al respecto, Pedro Munitis explicó que «seguro que va a ser un choque complicado. Los dos últimos resultados son engañosos. Contra el Don Benito perdieron 0-1, pero con una expulsión que condicionó el partido. Y frente al Cartagena, el Ibiza dio la cara hasta el 1-0. Esto te hace entender que es un equipo que tiene muchas posibilidades, pero su dinámica negativa les puede perjudicar en lo psicológico», explicó.

Primer enfrentamiento

Será la primera vez que el UCAM se enfrente al cuadro ibicenco, un conjunto con más nombres que equipo. Los universitarios lo han estudiado bien y tienen claro lo que tienen que hacer. Se prevé que con la entrada de Miguel Núñez el exjugador del UCAM Chavero se reinstalará en la media punta.

Pedro Munitis fue claro en la rueda de prensa previa: «Nadie nos va a sacar de nuestra línea de trabajo, sabemos que nos enfrentamos a un equipo con oficio. Aunque venga de un mal partido, seguro que en casa estará deseando congraciarse con su afición, pero nosotros tenemos que seguir igual. No me paro a pensar en si estamos ante el mejor UCAM de todos los tiempos, ni tampoco si fuera de casa somos el mejor equipo. Nosotros tenemos que seguir como lo estamos haciendo y no pensar en nada más. Si nos salimos de esta línea de trabajo que llevamos, nos costará mucho seguir ganando».

El UCAM partió ayer sábado por la tarde del aeropuerto de El Altet y, después de desentumecer los músculos, dio un paseo por la ciudad balear. El equipo está confiado y hay cada vez más ánimos viendo que jugadores como Antonio Amaya, Julen Colinas, Onwu y Migue García comienzan a tener regularidad. Es posible que entre las bazas que maneja Munitis para sustituir al jugador de Las Torres de Cotillas Isi Ros sea el jugador vasco el que esté por la banda derecha. Por lo demás, no hay novedad y eso es importante. Aunque todos dicen que nadie se fija en el liderato ahora mismo, es obvio que siempre resulta gratificante alcanzar la cima. Por eso en el UCAM no se dejará de mirar lo que haga el Melilla, que hoy jugará, también a la misma hora, en Sanlúcar de Barrameda.