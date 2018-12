Munitis no quiere experimentos ante un El Ejido al alza Munitis, en La Condomina. / Nacho García / AGM Javi Rey y Castillo sustituirán a los sancionados Britos y Arranz, y para el juego ofensivo tirará de Isi, Titi, Grant y Collantes JOSÉ OTÓN Murcia Jueves, 6 diciembre 2018, 01:20

Pedro Munitis no ha perfilado todavía cuál será su once para el partido del próximo domingo ante El Ejido en La Condomina, aunque el técnico cántabro ya sabe que le tocará hacer varios cambios. Ayer se confirmaron oficialmente las sanciones de un partido para Manu Onwu, Toni Arranz y Britos (la Federación denegó el recurso universitario por el mediocentro uruguayo), lo que obligará al UCAM a presentar un equipo sin tres de sus titulares habituales en las últimas semanas.

Además de los sancionados, el entrenador azulón no podrá contar con Luis Fernández, que se recupera de una hernia desde hace semanas, mientras que Antonio Amaya y Julen Colinas podrían volver al banquillo murciano esta jornada, siendo su presencia en el once titular una quimera. El vasco, de hecho, no termina de recuperarse de un esguince de rodilla que se produjo el 21 de octubre, en Melilla, que aún le duele. El que si parece que está disponible es Cristian Galas, que recibió un fuerte golpe en el tobillo ante el Real Murcia y que no viajó a Ibiza por precaución.

Por lo tanto, todo hace indicar que Munitis sustituirá a sus mediocentros titulares (Britos y Arranz) con Javi Rey y el canterano Luis Castillo, dos futbolistas que se desenvolverían en su posición natural. El cántabro, sobre todo esta temporada, ha preferido no mover piezas de su sitio, no hacer experimentos y es casi imposible que decida colocar en esa posición tan determinante al central Javi Fernández o al defensa Cristian Galas, dos de las opciones.

Vuelve Isi Ros

Para cubrir la tercera baja, la de Onwu, Munitis podría cambiar de dibujo. Aunque en las últimas semanas el UCAM ha utilizado un 4-4-2, con dos delanteros como el propio Onwu y Titi, para recibir a El Ejido, un rival en racha, el entrenador universitario podría armar una línea de tres centrocampistas por detrás de Titi, el único delantero nato de la primera plantilla disponible. Esa línea de atrás que conformaría un 4-2-3-1, estaría integrada por tres jugadores como Collantes, Isi Ros, que vuelve tras cumplir sanción, y Kilian Grant, que podrían ir cambiando sus puestos con el paso de los minutos. Cabe recordar que El Ejido ha ganado sus tres últimos partidos y que el UCAM solo ha sumado tres puntos de los últimos nueve.