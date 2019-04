Munitis: «Nos están pasando cosas que no son normales» Pedro Munitis durante una rueda de prensa. / LV LA VERDAD MURCIA Martes, 9 abril 2019, 02:01

Pedro Munitis, entrenador del UCAM, está desconcertado con la mala racha que está atravesando su equipo, que aguanta en puestos de 'playoff', aunque el colchón que tenía con el quinto clasificado ha desaparecido. No obstante, se siente fuerte para revertir la situación. «Me veo capaz de sacar esto adelante. Ante el Badajoz, el domingo, fuimos mejores pero últimamente nos están pasando cosas que no es normal que se den. Entras en una dinámica mala y esto hace que nos cueste el doble sacar adelante partidos que no podemos perder».

El técnico cántabro ya ha pasado página y solo piensa en el derbi del sábado en la Nueva Condomina, ente el Real Murcia. «Ahora nos preocupa ganar cuanto antes para cambiar esta dinámica. No me quiero acordar de la gente que no esta disponible por las bajas porque sería ventajista. En otros momentos también hemos tenido bajas y hemos sido capaces de ganar. La gente que estuvo en el campo ante el Badajoz lo dio todo y fuimos capaces de superar al rival en todo menos en el resultado».

Sobre la mala racha que acusa el UCAM, que ha sumado solo dos puntos de los últimos quince, Munitis reconoce que «es el momento más complicado en cuanto a resultados. Cuando no ganas no puedes estar feliz, ni tranquilo. Es el fútbol y su montaña rusa de sensaciones».

Por último, sobre la ventaja perdida, señala que «no es lo mismo ir con un colchón de puntos que tener a tus rivales tan cerca. Aún queda mucho por pasar y tenemos que ser capaces de superar esta situación».