Munitis esboza una sonrisa Pedro Munitis. / Vicente Vicéns / AGM El técnico del UCAM, que bromeó el pasado viernes con la ausencia de lesionados, solo tiene la baja de Amaya JOSÉ OTÓN Domingo, 6 enero 2019, 09:40

El UCAM quiere cerrar la primera vuelta siendo el equipo más en forma, incluso por encima del Melilla, que, al igual que los universitarios, no pasa por su mejor momento. Lo mejor es que pese a todo, sigue en lo más alto de la tabla. Los norteafricanos han sacado un punto de los últimos nueve posibles, mientras que los azulones han perdido sus tres últimos partidos a domicilio ante el Badajoz, el Ibiza y el San Fernando.

Por eso mismo el UCAM ha viajado a Talavera de la Reina más despierto que nunca, a pesar de que el equipo toledano no pasa por un buen momento. Comenzó la temporada como un misil, pero se ha ido desinflando con el paso de las semanas. El conjunto que dirige Fran Alcoy está ubicado en la mitad baja de la tabla con 22 puntos, aunque no gana desde el pasado 4 de noviembre, cuando venció a El Ejido a domicilio. Desde entonces ha cosechado tres empates y cuatro derrotas, una racha que le ha acercado a los puestos de abajo, a solo tres puntos.

En el cuadro local el exgrana Abel Molinero y Alberto Oca son los dos grandes artilleros con 4 goles cada uno, aunque su verdadera arma es la defensa, puesto que solo ha encajado 16 tantos en 18 partidos. El UCAM Murcia, que está en lo alto de la clasificación con 37 puntos, llega al duelo tras ganar en La Condomina al Marbella, mientras que el Talavera perdió antes del parón contra el Cartagena por 1-0. El equipo de Alcoy ya le plantó cara al Murcia en la Nueva Condomina, en la que también perdió por un solitario gol de Maestre.

El conjunto universitario ha perdido los tres últimos partidos lejos, pero su rival lleva 7 jornadas sin ganar. Los máximos artilleros del Talavera son Oca y el exgrana Abel Molinero, ambos con cuatro dianas

El choque servirá para cerrar la primera fase de la competición, en la que el rendimiento del equipo de Pedro Munitis ha sido excelente, pese a algunos pinchazos puntuales. Es más, a pesar de no contar con uno de los presupuestos más altos de la categoría y sufrir una plaga de lesiones desde la primera jornada de la Liga, los universitarios se han mantenido firmes gracias a la aparición de futbolistas con proyección de la cantera azulona, y del alto rendimiento de jugadores como Javi Fernández, Carlos Moreno, Arranz, Britos o Isi Ros. Aunque inicialmente no estaban llamados a ser determinantes en el UCAM, sin embargo, han tirado de su equipo en las situaciones más difíciles.

No obstante, a partir de los próximos días la dirección deportiva universitaria comenzará a hacer movimientos para incorporar un defensa más, un centrocampista polivalente y también un extremo sub-23, aunque antes el cuadro deberá visitar esta tarde El Prado, un campo con historia que disfrutará de un buen ambiente en las gradas, donde se pueden concentrar cerca de 2.000 espectadores.

El once, de carrerilla

La mejor es que Pedro Munitis ha recuperado la sonrisa y ya no echa humo por el número de inquilinos de la enfermería universitaria, que se ha quedado vacía. Solo Antonio Amaya, que ha comenzado a correr y que puede volver en un par de semanas, es baja para el duelo de Talavera. Por lo tanto, Munitis, además de poder alinear un once de gala, también puede disfrutar de un banquillo con jugadores como Kilian Grant, Titi, Javi Rey o Galas, que son fiables y con experiencia. El once titular del UCAM, si nada se tuerce, podría estar formado por Germán Adán, Javi Fernández, Carlos Moreno, Migue, Britos, Arranz, Isi, Collantes, Colinas y Manu Onwu.