Lesiones y tarjetas, la pesadilla sin fin para Pedro Munitis Britos, con un jugador del Ibiza, el pasado domingo. / ucam El cántabro no podrá contar por sanción con Onwu, Britos y Arranz; mientras que Amaya, Luis Fernández y Colinas siguen tocados JOSÉ OTÓN Martes, 4 diciembre 2018, 02:04

Para Pedro Munitis, entrenador del UCAM, disponer de todos los jugadores para un choque de Liga es una utopía, un sueño imposible, algo inalcanzable. El técnico cántabro se enfrenta cada semana a una enfermería abarrotada, al mismo tiempo que es habitual que no pueda disponer de alguno de sus efectivos por sanción. Lo peor es que para recibir a El Ejido, el próximo domingo, se le van a juntar los dos inconvenientes.

Por un lado, ya sabe que hay jugadores con los que es díficil poder contar. Como por ejemplo Julen Colinas, que cada vez que está cerca de reaparecer vuelve a caer. O Antonio Amaya, que cuando parecía recuperado de un edema óseo se ha vuelto a resentir. También Luis Fernández, que no quiere forzar para recuperarse correctamente de un hernia consecuencia de una lesión anterior. Así, de todos los tocados del pasado fin de semana solo Cristian Galas podría reaparecer, ya que no viajó a Ibiza por no arriesgarse tras recibir un golpe en el tobillo frente al Murcia.

Además, Onwu, Toni Arranz y Britos no estarán por sanción. El primero es el acompañante de Titi y podría ser relevado por Ismael, mientras que para sustituir a los otros dos Munitis se tiene que inventar un doble pivote nuevo. Todo hace indicar que, además de Javi Rey, podría utilizar como mediocentro a Javi Fernández, un central contundente que puede hacer las labores de destructor.

El conjunto universitario recibirá el domingo a El Ejido, que llegará tras ganar tres duelos seguidos

El UCAM no tiene un calendario fácil para acabar la primera vuelta. El Ejido, pese a ocupar el octavo puesto, está remontando posiciones en las últimas semanas y ha logrado tres victorias consecutivas. Después visitará al San Fernando, el equipo revelación de la temporada.

Partido benéfico

El UCAM y la Asociación Pablo Ugarte, creada para ayudar a la investigación contra el cáncer infantil, se unen el próximo domingo. Todas aquellas personas que donen 5 euros a favor de esta asociación, podrán acceder gratis al Fondo Norte en el choque frente a El Ejido. Las entradas se pueden comprar en las oficinas del UCAM.