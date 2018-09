El Jumilla reta al UCAM más fiable

El UCAM de Munitis es uno de los equipos más en forma del fútbol español y afronta su segundo derbi regional de la temporada tras ganar en el campo del Recreativo de Huelva gracias al tanto de Isi Ros, que también se convirtió en el mejor de la jornada. Por lo tanto, con 12 puntos obtenidos de forma consecutiva ante el filial del Granada, Don Benito, Cartagena y el propio Recreativo, el conjunto universitario ha escalado hasta la segunda posición de la tabla, con lo que Pedro Munitis iguala el mejor arranque de la Liga, que se consiguió el año pasado el conjunto azulón bajo las ordenes de Planagumà.

El choque, además, tendrá un grado de emotividad ya que Ángel Robles, Edu Luna y Manolo, actualmente en el Jumilla, defendieron antes la camiseta del UCAM Murcia, mientras que Titi, ahora con los universitarios, hizo el trayecto contrario. El UCAM y el Jumilla se han enfrentado seis veces en partido oficial, siendo el equipo presidido por José Luis Mendoza el que se ha llevado cuatro victorias y un empate.

Para Munitis el gran problema son las lesiones que sacuden su plantilla y que tienen a varios jugadores clave fuera de juego. Galas y Julen Colinas pueden estar en la convocatoria, aunque no se espera que puedan estar desde el inicio. Germán y Gurdiel también son duda. El entrenador cántabro del UCAM comienza a poder barajar más nombres antes de cada partido, tener dos hombres por posición y, sobre todo, con un fondo de armario que parece de Segunda B y no de Tercera como hasta ahora, con muchos jugadores del filial en cada convocatoria elaborada por Munitis y que han ayudado a que el UCAM se haya metido en la parte alta de la tabla.

Renta agotada

El Jumilla es decimosexto en la tabla con 5 puntos, ha agotado la renta de su buen inicio liguero y vuelve a estar necesitado de puntos para alejarse de unos puestos de descenso que, tras la derrota ante el Cartagena, tiene más cerca que nunca. Los vinícolas llegan al duelo ante los universitarios tras sumar un solo punto en sus tres últimas jornadas, una situación que buscarán corregir en su segundo derbi regional consecutivo.

«Es un rival que lucha por un objetivo que no es el nuestro, pero también tenemos la sensación de que podemos jugar al fútbol en una buena cancha, ante un equipo que juega y que también goza de tener la pelota», dice Leonel Pontes. El entrenador blanquiazul recupera a Alfonso Brito para la medular tras haber cumplido un partido de sanción, mientras que no podrá contar con el defensa Sylvain, que se ha lesionado para tres meses. El Jumilla, no obstante, buscará su segunda victoria de la temporada ante un UCAM Murcia que llega enrachado.

Eso sí, el Jumilla ya sabe lo que es ganar en La Condomina. Lo hizo la pasada campaña cuando se llevó los tres puntos gracias a un solitario gol del delantero Fran Moreno.