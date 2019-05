Fútbol | UCAM CF Juan Merino: «No vengo para tres partidos, vengo para ganar el del domingo» El nuevo entrenador del UCAM CF, Juan Merino, este martes en su presentación oficial. / UCAM El nuevo entrenador del UCAM CF fue presentado este martes en La Condomina y habló del rero del equipo universitario: «El objetivo es difícil pero bonito, si no creyera que se puede conseguir no estaría aquí» LA VERDAD Murcia Martes, 30 abril 2019, 18:00

El nuevo entrenador del UCAM CF, Juan Merino, fue presentado este martes como técnico del equipo universitario. El gaditano, que sustituirá a Pedro Munitis hasta final de temporada, estuvo acompañado en su primera rueda de prensa por Pedro Reverte, director deportivo, y Pablo Rosique, director general de Deporte de la UCAM y directivo del Club.

Reverte fue el primero en tomar la palabra. Definió al de la Línea de la Concepción como «un entrenador con mucha experiencia que ya conoce situaciones como esta. Conoce la categoría y el grupo y es capaz de llegarle rápido a los futbolistas. Es un técnico de garantías para este momento». Además, el de Lorca reconoció que «venimos de una dinámica mala, nos está costando sacar resultados pero confiamos en cambiarla. Solo quedan tres partidos pero hay opciones y tenemos que intentar entrar en playoffs».

Por su parte, Merino quiso agradecer a la entidad universitaria la llamada para liderar este último tramo de competición: «Muchísimas gracias a la dirección deportiva y al presidente por su confianza. El objetivo es difícil pero bonito, no tuve dudas en cuanto me llamaron. No vengo para tres partidos, vengo para ganar el del domingo».

El nuevo inquilino del banquillo de La Condomina se mostró pleno de confianza: «Vengo ilusionado y convencido de que hay una gran plantilla, futbolistas muy profesionales que pueden alcanzar el objetivo, siendo conscientes de que dependemos de otros partidos. Me adapto a situaciones difíciles. El objetivo lo es, pero si no creyera que se puede conseguir no estaría aquí. Además, una vez que ganemos un partido las cosas se verán de otra manera. Pienso sobre todo en ganar el domingo. Nos estamos preparando para dar lo mejor de cada uno y de aprovecharlo a nivel colectivo. No hay más».

El técnico reveló lo que le dijo a sus nuevos jugadores en el primer entrenamiento con ellos este lunes: «Ayer tuvimos una charla. Les dije que cuando hay un cambio de entrenador nunca es culpa al 100% de él. Los jugadores son parte responsable por los motivos que sean, el fútbol es así y los técnicos aceptamos que nos cambien a nosotros cuando no se gana. Les he pedido a los futbolistas que tienen que tener hábitos, pensamientos y actitudes positivas de competir a tope. El domingo nos jugamos una final. Creo en ellos, no somos inferiores a los equipos de arriba».

Además de definirse como «muy trabajador», afirma que va a intentar «mentalizar al equipo para que sume el mayor número de puntos posible de aquí al final. Las victorias suman a ese entusiasmo y debemos empezar el domingo, creo que las rachas están para romperlas y en el fútbol nunca se sabe lo que puede ocurrir. Hay veces que los equipos de arriba se caen y los que van por detrás arrancan y acaban metiéndose en 'playoff'. Creo que nosotros vamos a ser de estos últimos». Tras la presentación, Merino pasó por el Campus de Los Jerónimos de la UCAM para conocer al presidente José Luis Mendoza, quien le dio ánimos para afrontar este reto.