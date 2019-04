Fútbol | UCAM CF Juan Merino, nuevo técnico del UCAM Juan Merino, en un encuentro a las órdenes del Real Betis B, en una imagen de archivo. / Agencia LOF El cuadro universitario anuncia el fichaje del técnico gaditano para sustituir a Munitis. Es un entrenador con experiencia en Segunda B, Segunda y Primera JOSÉ OTÓN Murcia Lunes, 29 abril 2019, 13:05

Como adelantó 'La Verdad' a primera hora de la tarde de este pasado domingo, Juan Merino era el elegido para sustituir a Pedro Munitis al frente del banquillo del UCAM. La decisión estaba tomada desde el mediodía, después de que la directiva azulona y la secretaría técnica encabezada por Pedro Reverte decidiera dar el mando del equipo a un técnico con experiencia y carácter.

El primero de la lista y la gran opción desde el primer minuto fue Juan Merino, técnico de 48 años, nacido en Cádiz, con experiencia en banquillos de Segunda B, Segunda y hasta Primera División. Como futbolista militó en el Real Betis durante casi toda su carrera, aunque colgó las botas en el Recreativo de Huelva. Como técnico se formó como segundo en el club onubense y en el Betis, dando el salto para dirigir al Xerez y después al filial verdiblanco.

En la temporada 2014-15, con el Betis en Segunda, sustituyó a Julio Velázquez al frente del primer equipo consiguiendo un bagaje de cuatro victorias y dos derrotas en seis partidos, aunque la llegada de Pepe Mel le obligó a bajar de nuevo al filial. Pero su gran oportunidad llegó la siguiente temporada cuando se hizo cargo del Betis durante 20 partidos en Primera, con un bagaje de 6 victorias, 7 empates y 7 derrotas, aunque se vió obligado a buscar trabajo fuera del club de su vida cuando terminó la campaña.

Ante el Nástic de Tarragona, en Segunda, cumplió con el objetivo y en 20 partidos de Liga consiguió 6 victorias y 9 empates, aunque no continuó en el cargo por decisión propia. En el Córdoba, también en Segunda, apenas entrenó 7 partidos y no consiguió ganar ninguno, sumando únicamente 3 empates. El UCAM, con su fichaje, se hace con los servicios de un técnico con carácter y conocimiento de la categoría, capaz incluso de ser la próxima campaña el que lidere un nuevo proyecto para buscar el ascenso a Segunda si no consigue la gesta de meter al cuadro universitario en el 'playoff' en las próximas tres jornadas.