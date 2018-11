Titi: «Me ilusionó marcar tres goles, pero es anecdótico, lo que importa es ganar» Titi, ayer, en rueda de prensa. / ucam El delantero murciano del UCAM coincide con su entrenador en ser cauto: «El fútbol es resultadista y puedes encadenar una mala racha y hundirte» LA VERDAD MURCIA. Jueves, 8 noviembre 2018, 01:43

Titi no quiere lanzar las campanas al vuelo. Como Munitis, su entrenador, es cauto a la hora de hablar de la buena racha por la que atraviesa el UCAM, líder del grupo IV de la Segunda B.

El delantero murciano, quien el pasado domingo firmó un triplete contra el Atlético Sanluqueño, dijo ayer que «me hizo mucha ilusión marcar tres goles. La confianza aumenta, y más después de unas semanas difíciles. Pero es anecdótico y hay que seguir trabajando. En el fútbol, una semana eres el mejor y a la siguiente no eres nadie».

Añadió que «lo importante es que el equipo ganó. Estamos tranquilos, mis compañeros y yo seguimos pensando en el 'partido a partido'. Y así, ya veremos dónde llegamos».

Titi volvió a la titularidad tras superar una lesión: «He tenido problemas físicos y no he tenido continuidad. Al final todos estamos para sumar. A veces de inicio, y otras de suplente. Lo importante es que el equipo, juegue quien juegue, sigue funcionando y ganando partidos. La verdad es que cuesta entrar en el once, todos mis compañeros están muy bien y se ha hecho un gran grupo de jugadores».

«Todos vamos a una. Las dinámicas influyen mucho, el equipo gana y está arriba, hay que aprovechar la dinámica porque todo nos va de cara. Pronto puede cambiar la cosa y que todo nos vaya a peor», añadió.

A pesar de que el equipo va líder, Titi pide cautela: «El fútbol es muy resultadista. Puedes encadenar una mala dinámica e irte abajo. La temporada es muy larga y no debemos levantar el pie del acelerador». Por último, sobre el Villanovense, rival del UCAM el domingo en La Condomina, dijo que «creo que tiene un gran equipo aunque los resultados no le estén saliendo del todo».