Más hormigón en defensa Rubén Albés, entrenador del UCAM. / alfonso durán / agm Evitar sustos atrás, principal objetivo del UCAM en su visita de hoy al Linense ANDRÉS CREMADES Murcia Domingo, 1 septiembre 2019, 11:32

Con hambre llegó este sábado el UCAM Murcia a la Línea de la Concepción, y es que los universitarios viajan con el propósito claro de conseguir la primera victoria de la temporada. El equipo murciano solo tendrá la baja de Higón, que sigue sancionado de la temporada anterior, así que podrá contar con el resto de los jugadores, incluido Viti que al final viajó con el equipo, aunque no se sabrá si puede jugar hasta este domingo por la mañana, cuando el técnico vigués dé la lista de convocados.

Por lo que se vio esta semana en El Mayayo, el gallego intentó que la defensa esté más arropada, que el equipo trabaje con más pases cortos, sobre todo haciendo hincapié en esa conexión de los centrales con el centro del campo, ya que en esta zona ante el Sanluqueño hubo un desequilibrio que al entrenador no le gustó nada. Por eso trabajó para intentar eliminarlo.

Lo que también se ha podido ver esta semana es que se cuenta con los jugadores del filial Ayala, Sergio León y Mounir, que son del agrado del técnico, por lo que si Reverte no ve algo que supera a lo que hay, ya sea en la posición de central o de mediocentro, el club no hará fichaje alguno. El mercado está abierto pero lo que hay no es del gusto del técnico gallego, que ya dijo al director deportivo los jugadores que quiere, aunque la solución en forma de fichajes todavía no ha llegado.

Líderes

En La Línea de la Concepción, por su parte, ven el liderato logrado en la primera jornada como algo especial, pero no por ello inesperado. Su presidente, Raffaele Pandalone, lo dejó bien claro: «Respetamos al UCAM, pero nosotros tenemos un equipo para ganar, hemos fichado lo que nos han pedido y ahora le toca a ellos jugar. Creo que al UCAM le faltan tres o cuatro fichajes». Así se manifestaba el mandatario del Linense, que espera que el campo municipal de la Línea presente un aspecto notable en cuanto a público.

Jordi Roger, técnico de la Balona, no tendrá bajas y espera seguir subiendo el nivel, que, aunque es bueno, todavía puede mejorarse. «Estamos bien, hemos hecho una buena pretemporada y los jugadores se han adaptado. Recibimos a un rival que va a ser de los importantes de la categoría, pero que, al igual que muchos, está adaptándose. Es importante comenzar bien, pero continuar subiendo el nivel es quizás más importante. Más que ganar hay que afianzarse. Se ha despertado mucho interés en nuestra afición y eso es bueno para el equipo». La Balompédica Linense ha incorporado esta semana al internacional por Sierra Leona Alhassan Koroma. La promesa africana de tan solo 18 años llega para cubrir la baja importante de Kibamba, traspasado al Sevilla. Pero hubo una reacción rápida de los albinegros, que están mostrando durante toda la pretemporada musculo económico.