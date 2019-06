Fútbol | UCAM CF El gallego Kevin Presa refuerza el centro del campo del UCAM Kevin Presa. Ha estado durante toda su carrera en el Pontevedra, con el que ascendió a Segunda B en 2015 LA VERDAD MURCIA Viernes, 28 junio 2019, 03:27

Ya es oficial. Tal y como adelantó 'La Verdad' ayer, el UCAM ha fichado a Kevin Presa (Pontevedra, 1994) tras alcanzar un acuerdo en las últimas horas por el que el centrocampista se convierte en el nuevo refuerzo de la plantilla que comanda Rubén Albés. Se trata de un futbolista que suele desempeñarse en la posición de mediocentro, donde lleva destacando las últimas temporadas con la camiseta del Pontevedra.

En este conjunto ha jugado casi toda su carrera. Tras pasar por las categorías inferiores alcanzó el primer equipo en 2013, debutando en Tercera División. Ascendió en 2015 a Segunda B con el cuadro gallego y desde entonces ha sido pieza clave de su centro del campo.

En su primera campaña en la categoría de bronce fue titular indiscutible, jugando 33 partidos con el primer equipo. No fue flor de un día, pues desde entonces y hasta hoy siempre ha participado en más de una treintena de encuentros por temporada.

En la 2018-19, además, ha despertado como goleador. Kevin Presa anotó cuatro tantos ante el Salamanca, el Unión Adarve, Las Palmas Atlético y el Fuenlabrada, habiendo disputado 33 partidos oficiales.

Por otro lado, Adán Gurdiel habló ayer tras confirmarse que continuará vistiendo la camiseta del UCAM hasta el año 2021. En la rueda de prensa estuvo acompañado por Pedro Reverte, director deportivo del club, y por Pablo Rosique, director general de Deporte de la UCAM. Tras el acto con los medios, el lateral derecho recibió el premio de Apuestas de Murcia como mejor jugador de la pasada temporada gracias a los votos de los aficionados en la página de Facebook del patrocinador.

Agradecimientos a Gurdiel

Pedro Reverte dijo del jugador que «Adán ha sido uno de los jugadores más importantes. Le agradezco que, a pesar de tener ofertas, haya aceptado seguir con nosotros dos temporadas más. Tuvo una regularidad muy buena que nos dio mucho en la banda derecha. Ha hecho un gran esfuerzo por quedarse y se lo agradezco públicamente».

Preguntado por los medios, Pedro Reverte valoró la incorporación del nuevo portero: «Gianni es un guardameta de envergadura, ha tenido muy buena regularidad en un equipo donde al portero se le exige mucho. Tiene un buen juego aéreo y mucha proyección».

Posteriormente, Adán Gurdiel habló sobre los motivos que le han llevado a renovar con el UCAM Murcia: «Valoro mucho la tónica del año pasado y lo bien que me he encontrado aquí. El trato del club y de la afición también ha sido importante, ya que me han ayudado a dar el máximo gracias a su confianza. Por eso estoy muy contento por renovar y con muchas ganas de volver a empezar a entrenar».

Añadió el jugador que, en lo deportivo, «espero más o menos lo mismo que el año pasado, creo que haremos un equipo competitivo. En lo personal, quiero cambiar el mal sabor de boca del final de la última temporada».