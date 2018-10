Un filial imprevisible para el UCAM Pedro Munitis, entrenador del UCAM CF. / Vicente Vicéns / AGM El Almería B ha ganado en casa los siete puntos que tiene en su casillero, dato que preocupa a Munitis, quien pide «trabajo» y «humildad» a su equipo ANDRÉS CREMADES MURCIA. Domingo, 7 octubre 2018, 11:49

El UCAM Murcia, que la pasada semana bajó de la nube tras perder frente al Jumilla contra todo pronóstico, afronta al mediodía de hoy uno de esos partidos denominados 'trampa'. El filial del Almería, que viene de caer con estrépito ante el Cartagena, es un rival duro en su propio estadio. Un equipo, el blanquirrojo, que combina jugadores veteranos con otros muy jóvenes, una mezcla que le resulta provechosa en ocasiones. No en vano, los andaluces llevan siete puntos en su casillero (todos ellos conseguidos en su estadio) y una nueva victoria ante los universitarios les auparía hasta el sexto puesto de la clasificación. La sobriedad que el equipo almeriense está mostrando en su estadio hace que Esteban Navarro, su entrenador, diga que «en casa somos fuertes y vamos a intentar aprovechar que el UCAM viene de perder y no las tendrá todas consigo».

El UCAM, fiel a las normas del preparador cántabro Pedro Munitis, no dará la convocatoria hasta minutos antes del encuentro e intentará jugar al despiste, aunque todo hace pensar que Parreño y Adán Gurdiel no van a estar preparados para el partido del Juegos del Mediterráneo. Se sumarían así a Javi Rey, que tras varias semanas en la enfermería piensa regresar la próxima jornada. Pero desde el seno del club universitario se espera, con optimismo, que jugadores como Antonio Amaya, Julen Colinas y Galas, que cada vez están mejor, puedan comenzar a jugar con regularidad.

Los que sí estarán en Almería serán un grupo de aficionados del equipo murciano, aunque el horario matinal hará que viajen menos de los inicialmente previstos, aprovechando que el duelo no será retransmitido por ninguna televisión.

Pedro Munitis quiere que el club azulón recupere la humildad como el principal arma del conjunto universitario. Para el cántabro no hay otro secreto que el trabajo para conseguir los resultados y esa racha de cuatro partidos consecutivos sin perder que rompió el Jumilla. Britos, uno de los jugadores titulares del UCAM, es categórico: «Nosotros tenemos que entrar en el partido fuertes desde el inicio, no podemos regalar nada porque en esta categoría se paga». El UCAM estará pendiente de lo que pasa en Sevilla, en el enfrentamiento entre los filiales del Sevilla y el Granada para saber si, con una victoria, los universitarios pueden escalar en la clasificación y acercarse al liderato.

Un once similar

El once que el UCAM va a presentar en el estadio almeriense no va a diferir mucho del que presentó en La Condomina ante el Jumilla el pasado domingo, pero sí que puede variar en la zona de arriba, donde Manu Onwu puede ser titular teniendo por detrás a Isí Ros y Julen Colinas, que podría entrar por Titi. En la portería no se espera cambio alguno ya que, además de las molestias de Parreño, Munitis ha sido categórico y está plenamente identificado con Curro Harillo, un sub 23 que propició, en una jugada en el que mostró exceso de confianza, el gol de la victoria del Jumilla que dejó a La Condomina helada.