Fútbol | UCAM CF Estreno en el UCAM sin margen de error Juan Merino. / g. carrión / agm Primer partido de Juan Merino con un UCAM al que solo le vale ganar ante el San Fernando ANDRÉS CREMADES MURCIA Domingo, 5 mayo 2019, 09:48

Cambio de entrenador y cambio de discurso esta semana en el UCAM Murcia. El técnico Juan Merino ha sido muy claro y por primera vez se ha hablado sin tapujos de que el equipo universitario tiene plantilla para estar en el 'playoff' por el ascenso. Se abandona así el aire menos optimista de su antecesor, Pedro Munitis, más amigo del victimismo, por otra filosofía con el objetivo quizá de animar a la grada en un tramo final de infarto, en el que el equipo la va a necesitar. Así, el gaditano ha dicho que ha tenido tiempo para entrenar y que su equipo juega una 'temporada' de tres partidos, en los que no vale otra cosa que ganar. Para eso ha llegado a un UCAM, en el que hoy se estrena.

El equipo universitario ha venido entrenando con normalidad y tendrá casi toda la plantilla disponible. Solo faltará el sancionado Galas. Aunque ha tenido ciertas molestias el volante Kilian Grant, al final podrá ser de la partida, y es que ningún jugador quiere perderse el estreno del nuevo inquilino del banquillo universitario.

No hay otro objetivo que no sea ganar los tres partidos que quedan, empezando por el de hoy ante el San Fernando. Y es que el equipo no puede hacer más números que vencer y seguir adelante, tras haber dilapidado en estos últimos dos meses todo el colchón que tenía. Se recibe a un San Fernando que lleva una trayectoria similar a la del conjunto murciano. Así, en los últimos tres encuentros los gaditanos solo han conseguido un punto, por cuatro los murcianos. Eso provoca que hoy, en la vieja Condomina, el rival del UCAM apure sus últimas posibilidades de agarrarse al 'playoff'.

Pérez Herrera, entrenador del San Fernando, que llega con las bajas de Javi Gómez, Sergio y Vera, ha tenido que levantar los ánimos de sus jugadores después de perder ante el Cartagena, sabiendo además que el UCAM también apura sus esperanzas. Sabemos lo que nos jugamos y solo hay una opción, ganar y que los demás no lo hagan», ha dicho. Jugadores como Pau Franch y el veterano Pedro Ríos son los futbolistas del rival a tener más en cuenta.

Entradas por aparatos

De nuevo la UCAM, en su política por el reciclaje y en colaboración con su patrocinador Global Paris, pondrá en el parking del estadio un punto de cambio de aparatos eléctricos o electrónicos por entradas. Así, por cada aparato que se entregue se dará una entrada para el fondo.

El UCAM buscará poner fin a la racha de cuatro partidos sin ganar en casa, con dos empates y dos derrotas que han llevado a los de la Universidad Católica fuera de los cuatro primeros. En la previa Juan Merino comentó que no piensa hacer una revolución en el once, si acaso solo algunos cambios. Así, urante la semana ha meditado la posibilidad de meter a Carlos Moreno en el centro de la defensa acompañando a Grego Sierra, pero al final podría decantarse por dejar a Javi Fernández como pareja de Sierra.

Con la de hoy son ya seis las ocasiones en las que se han enfrentado ambos equipos, con todo bastante parejo, ya que en las cinco anteriores se han producido dos victorias del UCAM, una del San Fernando y dos empates.