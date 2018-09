«No hemos hecho nada», dice Munitis antes del derbi contra el Jumilla Pedro Munitis / LV LA VERDAD Murcia Sábado, 29 septiembre 2018, 13:04

El UCAM llega a esta jornada en un momento dulce. Segundo, tras una racha de cuatro partidos sin perder, los de Munitis afrontan un derbi ante el Jumilla mañana en La Condomina con la intención de asaltar el liderato, con permiso del Melilla, que les saca un punto. Sobre el rival, Munitis dijo este viernes que «no nos podemos quedar con sus últimos resultados porque es un equipo complicado. Contra el Don Benito cayó en los últimos minutos y al Cartagena le hizo mucho daño en sus llegadas al área». Además «defiende con las líneas juntas y es muy peligroso arriba con jugadores rápidos que pueden aprovechar cualquier balón». Añadió el técnico que «tenemos que centrarnos en nosotros. Estamos haciendo las cosas bien y tenemos que continuar en esta línea para seguir sumando».

A Munitis le preocupa que el cuadro vinícola pueda sacar mejores resultados en un campo grande. «Vamos a ver cómo responde el Jumilla en un terreno de amplias dimensiones y en buenas condiciones. Tiene automatismos que te pueden hacer pensar que son mejores en un campo grande. Va a ser un partido peligroso y tenemos que estar alerta», explicó.

El UCAM llega tras asaltar el campo del Recreativo de Salmerón con un golazo de Isi Ros, elegido el mejor de la jornada por la Federación Española de Fútbol. Pese a la buena racha del UCAM, su entrenador huye de triunfalismos: «¿Racha positiva? No me acuerdo ni de lo que pasó hace una hora. Nos tenemos que centrar en lo inmediato. Eso es terminar la semana bien y el domingo hacer un buen papel en casa. No nos podemos confundir porque eso nos aleja de las victorias», comentó sobre el duelo de este domingo, que arrancará a las 19.00 horas. Además, añadió que «no quiero frenar la euforia de la afición. Esto es un espectáculo y queremos hacer disfrutar a todas las personas que sienten estos colores. Ellos que disfruten pero nosotros, a seguir trabajando. Solo hemos ganado cuatro partidos y no hemos hecho nada».

Por último, afirmó que «en este equipo no hay ni titulares ni suplentes. Queremos que todos estén enchufados y partícipes del trabajo. Iremos repartiendo minutos según el rival o el estado físico».

Apoyo económico

Por otro lado, el club volverá a contar con el apoyo de Amounal Rent a Car para esta temporada, uno de los patrocinadores más importantes de la entidad. El logo de la empresa de alquiler de coches estará presente en las equipaciones del primer equipo, apareciendo en la parte trasera del pantalón.