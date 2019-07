UCAM CF Deberes para Pedro Reverte Adán Gurdiel, del UCAM, cae ante la entrada de Juan Cruz, del Elche. / Edu Botella / AGM El once titular del UCAM promete, pero necesita reforzar su banquillo para la Liga. Perales demostró ayer ante el Elche que tiene olfato goleador, pero está muy solo en la delantera de un equipo en el que se reestrenó Hugo Álvarez JOSÉ OTÓN Domingo, 28 julio 2019, 09:21

El primer choque del verano para el UCAM dejó una lecturan rápida: el equipo universitario tiene un buen once titular, con calidad de sobra para pelear por meterse el próximo mes de mayo en puestos de 'playoff', pero carece de fondo de armario, una segunda línea que aporte relevos de garantías para las piezas más importantes, más allá de un grupo de canteranos que, aunque dejan entrever su calidad, todavía necesitan horas de vuelo. Y no es que Pedro Reverte y los componentes de la secretaría técnica azulona no sepan que requieren de tres o cuatro fichajes más para armar un equipo solvente, pero el UCAM no está dispuesto a hacer dispendios innecesarios y esperará a que avancen las semanas y madure el mercado para fichar al menos un central más, un futbolista que pueda jugar en ambas bandas y compañía arriba para Perales, el único delantero del plantel.

0 UCAM 2 ELCHE UCAM Murcia Gianni, Adán Gurdiel, Cristian Galas, Hugo Álvarez, Carlos López, Viti, Kevin Presa, Chavero, Christian Perales, Higón y Barbosa. También jugaron Johan, Sergio Díaz, Erick, Gabri, Carvajal, Ayala, Salinas, Camacho, Pau Pérez, Nasta y Mounir. Elche San Román, Óscar, Ramón, Verdú, Claudido, Josan, Ramón, Olmo, Nuke, Manu Justo y Cruz. También jugaron Tekio, Dani, Primi, Manolín, Gonzalo Villar, Fidel, Borja Martínez, Milla, Nino, Yacice y Alberto. Goles 0-1, minuto 32, Verdú. 0-2, minuto 78, Borja martínez. Incidencias La Condomina, 1.195 espectadores, muchos de ellos llegados de Elche.

Por lo demás, el UCAM dio una buena imagen ante el Elche, sobre todo en una primera parte en la que jugaron todos los titulares, y no mereció perder por 0-2 ante un Elche que, todo lo contrario que el equipo azulón, tiene que desprenderse de futbolistas para arrancar antes de arrancar la temporada. De hecho, uno de los que puede salir cedido del cuadro franjiverde es el delantero Manu Justo, al que ayer siguieron de cerca tanto el propio Reverte como Julio Algar, director deportivo del Real Murcia. Precisamente fue Justo el que tuvo la primera ocasión del partido, pero no acertó.

Sin embargo el UCAM demostró que, con un fútbol menos combinativo que el año pasado, tiene argumentos para hacer daño a sus rivales. Perales demostró su capacidad rematadora, aunque ayer no tuvo puntería. Sobre todo, en una volea dentro del área que sacó milagrosamente San Román y un cabezazo al larguero al borde del descanso. Hugo Álvarez, que después de solo dos días de entrenamiento arrancó el partido en el once titular del UCAM, dispuso de una ocasión tras un remate de cabeza que se fue fuera. El equipo de Albés estaba más cerca del gol, pero este llegó tras una falta que ejecutó con brillantez Verdú. El conjunto azulón pudo empatar antes del descanso pero Higón, en un mano a mano con San Román, permitió lucirse de nuevo al portero del Elche.

En la segunda parte Pacheta metió un once nuevo, con jugadores peligrosos arriba como Nino, Yacine y Pere Milla, mientras que Albés, valiente, puso un once pleno de jugadores del filial que plantó cara al equipo de Segunda. De hecho el equipo B del UCAM no se arrugó y dispuso de ocasiones como la de Camacho, aunque otra vez se topó con la efectividad de un Elche que gracias a la puntería de Borja Martínez encontró el 0-2 con otra falta. Un partido que, pese a la derrota, dejó buenas sensaciones para el UCAM y algunos destellos de futbolistas como Barbosa, Perales, Adán Guardiel y hasta Ayala, un canterano que peleará por aparecer con el primer equipo. Eso sí, seguro que Reverte no dejará de rastrear el mercado en busca de lo que necesita para lograr, a la tercera, jugar el 'playoff' de ascenso a Segunda el próximo mes de mayo.

Tarde de reencuentros

El primer choque del verano para el UCAM supuso la vuelta a La Condomina de Hugo Álvarez, igual que el regreso a la que fue su casa de futbolistas que desde el equipo universitario dieron el salto al fútbol profesional, como Tekio, Josan y Manolín que tienen hueco en el Elche. También regresó a La Condomina Pere Milla, que militó en el UCAM en su única temporada en Segunda.