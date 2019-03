Continúa el UCAM en versión plomiza

El UCAM Murcia volvió a pegársela en casa y sigue con su mala racha tras ver que, de los últimos nueve puntos, solo ha sido capaz de sumar uno. El equipo no encontró en ningún momento la forma de hacer daño a un Atlético Sanluqueño que sabía a qué venía y cómo tenía que jugar para pescar algo en La Condomina. Los universitarios generan poco y han perdido su capacidad para hacer daño por las bandas. Isi Ros no es ni la sombra del que fue y Collantes, si no le sale nada al principio, ya no mejora durante el encuentro. Lo peor es que el equipo solo sabe resistir, juega a no perder y, si en tu casa no arriesgas más, pues el resultado es el empate a nada. Además, ante un rival como el Sanluqueño que está jugando por no descender, ya no vale el discurso de que el adversario es de los de la parte de arriba, y es que ante los de abajo el equipo tampoco consigue hacer daño.

0 UCAM Curro Harillo, Gurdiel, Mounir, Javi Fernández, Galas, Toni Arranz, Isi Ros, Grego Sierra (Jean Jules, m. 52), Titi, Julen Colinas (Kilian Grant, m. 81) y Collantes (Hicham, m. 63). 0 SANLUQUEÑO Javi Jiménez, Reina, Javi Gallardo (Misffut, m. 32), Álex Cruz, Pelón, Alberto García, Del Moral (David Toro, m. 67), Peli, Mawi (Dani Güiza, m. 74) Nando Quesada y Edu Oriol. Árbitro Pérez Guimera (Comité Castellano-Manchego). Bien en un partido donde no hubo muchas complicaciones. Amarillas a Grego Sierra; y a Alberto García, Álex Cruz y Reina. Incidencias Partido correspondiente a la jornada 30ª, disputado en el estadio La Condomina ante 2.315 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones en una tarde con temperatura agradable.

El UCAM entró bien en el partido, con un equipo diferente y más dinámico. Desde el principio del encuentro se vio cuál iba a ser el planteamiento del Sanluqueño. Los andaluces aguantaban atrás y querían castigar el control del UCAM con unas contras para, por rapidez, superar a la zaga murciana. Isi Ros, que sorprendió al público llevando el dorsal 7, fue el primero en tener opciones de marcar. Se jugaba el minuto tres cuando Toni Arranz metió un pase en largo entre los dos centrales, pero Isi Ros no consiguió rematar cuando se quedaba solo ante el portero por solo unos centímetros que dejaron al UCAM sin poder materializar ese tanto.

El partido estaba en unos momentos importantes. Los universitarios lo intentaban con Collantes e Isi Ros por banda, pero lo que pudo llegar en el minuto seis fue el gol del Sanluqueño, en una contra perfecta llevada por el catalán Edu Oriol, que terminó disparando a la palo cercano, pero Harillo tocó y desvió el esférico a córner.

Isi Ros, que había sido la gran sensación en la primera vuelta, está en su peor momento de forma

Lo estaba pasando mal el UCAM, que se vio sorprendido de nuevo pues el equipo de Sanlúcar volvió a tenerla. Jugada de Del Moral, el balón llega a Nando Quesada quien, con todo a favor, dispara alto. Los de la Universidad Católica se habían venido abajo incomprensiblemente, pues además concedieron una falta peligrosa en la frontal del área, peroel disparo de Nando Quesada lo paró Curro Harillo sin problemas.

Los de Munitis no encontraban la forma de controlar el partido y el Atlético Sanluqueño empezó a practicar un fútbol que tampoco hacía prever que pudiera crear problemas a los azulones. Así, el partido entró en una fase soporífera, con muchos fallos e imprecisiones en el pase, sin apenas profundidad y con errores de entendimiento. De esta manera, solo se veían acciones aisladas e individuales. Collantes, en el minuto treinta y uno, ejecutó un centro que se fue envenenando y estuvo a punto de sorprender a Javi Jiménez. Javi Gallardo intentó también un tiro lejano, pero con más intención que acierto.

Silbidos en la grada

Se consumían los minutos y la afición universitaria comenzaba a impacientarse. El Sanluqueño tuvo que hacer un cambio por lesión. Javi Gallardo quedó tocado tras su intento del disparo y tuvo que ser sustituido por Misffut, pero ni los cambios ni el juego levantaron un partido que estaba siendo malo de solemnidad. Cuando el colegiado manchego decretó el final de los primeros cuarenta y cinco minutos, los jugadores locales vieron que el público los despedía con pitidos, en claro desacuerdo con el juego realizado en el primer tiempo.

En la entrada al partido en su segundo acto el UCAM pareció haber cambiado. El equipo local comenzó a tener más control, pero de nuevo fue un control mentiroso del equipo de Munitis, con mucho pase horizontal y poco convencimiento de poder hacer daño arriba. Y es que estaba muy desasistido Titi, con Isi Ros y Collantes, además, haciendo guerras por su cuenta que nunca ganaban. Encima, se producían contras peligrosas por parte del Sanluqueño. Después de ir Grego Sierra al corte de forma ostensible por dos veces, el preparador cántabro decidió quitarlo, ya que se estaba jugando la tarjeta, de forma que Munitis optó por la entrada de Jean Jules.

Pero daban lo mismo los cambios pues el UCAM no tenía mordiente, no mostraba verticalidad ni conseguía llegar amenazando al Sanluqueño, que también se conformaba. Los visitantes fueron haciendo los cambios, pero más que para ir a por el partido, para ir refrescando al equipo y tener el encuentro controlado. Munitis, por su parte, dio entrada a Hicham y después a Kilian Grant. Era cambios que parecían ofensivos, pero en realidad no aportaban nada y el encuentro se metía en los últimos veinte minutos con dominio local, pero un dominio parecido al del resto del partido, sin ocasiones, estéril y sin capacidad de desborde. Así, volvió aparecer esa indolencia que está castigando al UCAM en los últimos encuentros, en los que solo ha podido conseguir un punto de nueve posibles. El Sanluqueño tampoco tuvo ninguna ocasión digna de mención en este tramo final y el choque acabó con un empate que vale a los andaluces, pero hace incrementar las dudas en el UCAM, que no consigue afianzarse entre los primeros y tendrá que sufrir hasta el final para conseguir una plaza en el 'playoff' de ascenso a Segunda.