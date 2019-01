Isi Ros, camino de un Alcorcón que mira a Primera Britos e Isi Ros, durante el choque ante el Murcia. / g.carrión / agm El atacante del UCAM, una de las sensaciones de la campaña, podría tener un acuerdo para junio con los madrileños JOSÉ OTÓN Martes, 22 enero 2019, 01:47

Isi Ros, futbolista del UCAM, está cerca de comprometerse con el Alcorcón, equipo que milita en Segunda División. El extremo de 23 años ha disputado 1.572 minutos y ha marcado 5 goles en esta Liga, alguno de ellos de muy bella factura. El problema para la entidad universitaria es que el futbolista nacido en Las Torres de Cotillas termina contrato el próximo 30 de junio y hay muchos clubes interesados en su fichaje.

El hecho de que acabe contrato el próximo verano con su actual equipo hizo acercarse al Lugo, aunque en las últimas horas sus representantes están negociando intensamente para que recale en el Alcorcón, en una operación que no costaría ni un euro al club madrileño. Otra cosa es que el equipo que dirige Cristóbal Parralo, que ocupa la sexta posición de la tabla y que, de acabar la Liga hoy, tendría derecho a jugar las eliminatorias de ascenso a Primera, lo quiera antes, lo que le obligaría a negociar directamente con la entidad que preside José Luis Mendoza, que no le dejará marchar ahora a menos que el Alcorcón ofrezca una fuerte cantidad de dinero. Isi Ros no ha marcado en las últimos cinco partidos que ha disputado.

El Melilla, a por Rey

Uno de los que más posibilidades tiene de salir en el mes de enero es Javi Rey, que a pesar de llegar hace unos meses del Badajoz para ser titular no ha logrado ganarse el puesto frente a Toni Arranz. El Melilla, rival directo de los azulones por el ascenso, lo quiere.