Fútbol | UCAM CF «Bajar con el UCAM en 2017 me dejó una espina», dice Mayoral Borja Mayoral, ayer, en su presentación con el UCAM. / ucam El delantero ha sido una petición de Rubén Albés, que desde ayer cuenta también con Julio Iricibar para defender la portería azulona JOSÉ OTÓN Miércoles, 21 agosto 2019, 10:47

David Mayoral vivirá su segunda etapa en el UCAM. En la primera, en Segunda, apenas triunfó, aunque ha vuelto a Murcia para solucionar un asunto pendiente. «Desde que supe del interés de Reverte no tuve ninguna duda en venir aquí. A nadie le gusta despedirse de ningún club, y menos aquí, donde se me dio mi primera oportunidad como profesional de poder jugar en Segunda. Ese descenso me dejó una espinita clavada», asegura este delantero que llega en forma tras hacer la pretemporada con el Valladolid.

Albés, al que tuvo de técnico en el Valladolid B, ha sido decisivo para su vuelta a La Condomina. «Es un entrenador con el que estuve muy a gusto. Sacó mi mejor rendimiento. Hablé con él y es cierto que tuvo peso en mi decisión de venir».

Dorsales Gianni: 1 Adán Gurdiel: 2 Viti: 3 Hugo Álvarez: 4 Galas: 5 Higón: 7 Chavero: 8 Christian Perales: 9 Manu Justo: 10 Barbosa: 11 Julio Iricibar: 13 Carlos López: 15 Isaac Aketxe: 17 Camacho: 19 David Mayoral: 20 Kevin presa: 21 Johan: 22

El UCAM, que ya tiene asignados sus dorsales para el presente curso, ha fichado a otro portero para que Gianni tenga competencia. Se trata de Julio Iricibar, que ha militado las dos últimas temporadas en el Izarra, con el que ha jugado 77 partidos de titular.