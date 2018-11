Fútbol | Segunda B El Badajoz examina al líder Munitis da instrucciones a Arranz y Colinas. / ucam Un UCAM en la cima visita a un equipo que ha salido de abajo desde la llegada de Nafti JOSÉ OTÓN Domingo, 18 noviembre 2018, 09:14

Pedro Munitis no quiere cambiar su discurso. Es su particular guerra cada semana en la sala de prensa de El Mayayo. No quiere lanzar las campanas al vuelo ni tampoco fijar objetivos para su equipo para los que no estaba llamado a principio de temporada, a pesar de que sea el líder de la clasificación desde hace tres semanas y ahora tenga ocho puntos de ventaja sobre el quinto. Ni tampoco sacar pecho porque su equipo está a un gran nivel, con jugadores como Isi Ros llamando la atención del fútbol español.

De hecho, el técnico cántabro no quiere mirar la clasificación ni tampoco oír hablar del liderato. Solo sabe que esta semana su equipo, el que quiere que no pierda los valores como la humildad y el trabajo, tendrá que pelear duro para obtener una victoria en el Nuevo Vivero de Badajoz, un estadio donde la afluencia de público suele superar los 2.000 espectadores y donde el ambiente siempre es muy caliente. Y ahora más, ya que el equipo pacense ha retomado el vuelo con la llegada de Nafti al banquillo. Que solo haya sumado seis puntos como local es un dato engañoso.

El nuevo Badajoz del exjugador del Murcia llega al partido de hoy tras perder en Cartagena, aunque lo hizo con un penalti en el tiempo de descuento y tras plantar cara a uno de los equipos más fuertes del grupo. Antes de visitar el Cartagonova había conseguido dos victorias consecutivas ante el Recreativo de Granada y el Don Benito que le habían permitido escapar de los puestos bajos. Tiene 15 puntos en total y en Francis Ferrón, ex del Lorca, a su máximo goleador.

Los jugadores del UCAM llegan al partido de esta tarde cargados de moral tras una racha en la que de las últimas seis jornadas han sumado cinco victorias, frente al Almería B, Atlético Malagueño, Sevilla Atlético, Sanluqueño y Villanovense. El único partido que no acabó con victoria fue ante el Melilla, en el estadio Álvarez Claro, en un encuentro en el que los universitarios merecieron la victoria tras una primera parte excelsa y que, sin embargo, acabó con empate.

El mejor visitante

Los números del UCAM lejos de La Condomina son casi inmejorables. Se mantiene invicto, con cinco victorias y el mencionado empate contra el Melilla. Pese a todo, el equipo murciano solo tiene un punto más que el Melilla, segundo de la tabla, que este mediodía se medirá al Recreativo de Huelva. Una victoria sería oxigenante para el equipo de Munitis, que podría afrontar el derbi contra el Real Murcia con más tranquilidad.

En cuanto a la convocatoria, Munitis no puede contar esta semana con Luis Fernández, Amaya, Colinas y Kilian Grant. Se ha llevado a Castillo, Mounir, Salinas y Camacho, del filial, y todo indica que podría repetir el once de la pasada semana ante el Villanovense.