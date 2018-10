Arranz no se fía del Almería B: «Es un filial atípico, ya que sus jugadores no son jóvenes» Toni Arranz. / LV LA VERDAD Murcia Viernes, 5 octubre 2018, 02:40

En el UCAM han pasado página y ya han olvidado, al menos de cara a la galería, la derrota del pasado domingo ante el Jumilla. El mediocentro Toni Arranz atendió ayer a los medios de comunicación y dijo que «el equipo sigue firme en su idea de juego. Seguimos trabajando duro. A pesar del traspié, la ilusión permanece intacta y queremos competir del mismo modo».

Toni añadió que «hay días malos en los que las cosas no salen como se plantean. Las líneas estuvieron muy separadas, nos fuimos contagiando y aunque lo corregimos en la segunda parte, no pudimos ganar. Tanto con balón como sin balón no estuvimos juntos, y eso impide que puedas hacer bien la presión y ganar las segundas jugadas».

El peso de La Condomina

El domingo, el UCAM Murcia vuelve a tener la oportunidad de reengancharse a la senda del triunfo: «El partido del domingo es importante porque después de una derrota siempre necesitas resarcirte. El Almería B es un filial pero no es el típico, no tiene jugadores demasiado jóvenes, saben competir sin balón. Va a ser un partido competido, no se va a ganar pronto, hay que madurarlo poco a poco».

Por último, Toni Arranz aclaró que «que tengamos peores resultados en casa es circunstancial. Cambiará seguro, seguimos trabajando duro para darle alegrías a la afición».