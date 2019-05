Merino: «Me adapto a las situaciones difíciles; creo en este UCAM» Merino, el pasado lunes, en El Mayayo. / guillermo carrión / agm Juan Merino, el nuevo entrenador universitario, dice que «si no pensara que podemos disputar el 'playoff' de ascenso, no estaría ahora aquí» JOSÉ OTÓN Miércoles, 1 mayo 2019, 02:14

A Juan Merino no le asusta el reto. Meter al UCAM entre los cuatro primeros al final de la liga regular sería un éxito para un equipo que, a tres jornadas para el final, se encuentra a cuatro puntos del cuarto. Las posibilidades son pocas, pero el entrenador de la Línea de la Concepción cree en el milagro: «Vengo ilusionado y convencido de que hay una gran plantilla, futbolistas muy profesionales que pueden alcanzar el objetivo, siendo conscientes de que dependemos de otros partidos. Me adapto a situaciones difíciles. El objetivo lo es, pero si no creyera que se puede conseguir no estaría ahora aquí. Además, una vez que ganemos un partido las cosas se verán de otra manera», dijo ayer tras dirigir a su nueva plantilla por segunda vez.

Merino ya ha hablado con sus futbolistas, que mostraron su cercanía a Munitis el día de su marcha: «Les dije que cuando hay un cambio de entrenador nunca es culpa al cien por cien del técnico que se va. Los jugadores son parte responsable, por los motivos que sean. El fútbol es así y nosotros aceptamos que nos cambien cuando no se gana. Les he pedido que tengan hábitos, pensamientos y actitudes positivas para poder competir a tope. El domingo jugamos una final. Creo en ellos, no somos inferiores a los equipos de arriba», afirma el nuevo entrenador del conjunto universitario.

Se nota que Merino es un técnico con carácter, seguro de sí mismo. Ha firmado solo para los tres últimos partidos de Liga, sin ninguna vinculación posterior en caso de cumplir con el objetivo de llevar al UCAM a los puestos de 'playoff'. Aunque su última experiencia en el Córdoba no fue positiva, es un preparador valorado por su trayectoria: «Es un entrenador con mucha experiencia que ya conoce situaciones como ésta. Conoce la categoría y el grupo IV, y es capaz de llegar rápido a los futbolistas. Es un técnico de garantías para este momento», dijo Pedro Reverte, que se decantó desde el principio por el extécnico del Betis.

Guiño a los abonados

El UCAM premiará a sus abonados con dos entradas gratis para el choque del domingo ante el San Fernando, que se disputará a las 12 en La Condomina. Las oficinas del club abren hoy y mañana, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Un duelo que Galas no jugará por sanción.