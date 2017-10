El UCAM, a sonreír en casa Isi Ros. / Guillermo Carrión / AGM Los universitarios, que hoy reciben a El Ejido, son el mejor visitante del grupo, aunque solo han ganado dos partidos en La Condomina JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 1 noviembre 2017, 02:02

Lluís Planagumà quiere que su UCAM sea un equipo camaleónico, capaz de competir ante todo tipo de adversidades, como hizo en Huelva hace cinco días, cuando se llevó los tres puntos del Colombino tras sufrir en varias fases del choque. Ahora le toca doblegar a El Ejido en La Condomina. «Vamos a tener que ser muy sólidos y muy competitivos en casa. Cada partido es una película. El Écija te exigía unas cosas, el Recreativo también, y El Ejido te va a exigir otras. Pero tenemos opciones de amoldarnos a todos esos perfiles y de competir en todas las fases de los partidos. Hay que saber adaptarse a cualquier situación», afirma Planagumà.

El equipo universitario rentabilizó al máximo sus llegadas a la portería onubense y amortizó al máximo sus ocasiones de gol. «Los análisis nos llevan a veces a error y a confusión. No podemos ni estar muy alegres por marcar en Huelva en el descuento, ni muy tristes aunque el Écija nos marcara en el descuento unos días antes. Hay que ser objetivos, analizar los partidos con frialdad. Para ganar en Huelva hicimos cosas que todavía no habíamos hecho», asegura el técnico barcelonés del UCAM Murcia. Pero la verdadera asignatura pendiente del equipo azulón es ganar en casa, donde parece que no se siente tan a gusto como cuando juega de visitante.

UCAM Murcia Germán, Carlos Moreno, Fran Pérez, Dani Pérez, Góngora, Jony, Kitoko, David López, Isi Ros, Marc Fernández y Quiles. El Ejido Gazzaniga, Ocaña, Emilio, Arregui, Mango, Lolo González, Rodri, Javilillo, Alfonso Fernández, velasco y Echu. Árbitro David Cambronero González (Colegio Castellano-Manchego) Lugar y hora La Condomina, 17.30 horas.

Los números no engañan y mientras que el UCAM es el mejor visitante del grupo IV con 13 puntos sumados de 18 posibles, en La Condomina ha agarrado solo 8 tras ganar sobre la bocina a Las Palmas Atlético y Lorca, dos equipos de la zona baja, y empatar ante el Écija y el Badajoz, en partidos en los que dejó muchas dudas. Es una de las asignaturas pendientes que debe aprobar el equipo de Lluís Planagumà para convertirse en uno de los aspirantes más serios a luchar por el ascenso a Segunda División.

Dos apercibidos

Para el choque de esta tarde (17.30 horas), el UCAM cuenta con la baja de Urko Arroyo, que cumple su segundo partido de sanción, mientras que Fran Pérez e Isi Ros suman cuatro tarjetas amarillas y están a una de la suspensión. Después de jugar en Huelva el pasado sábado, falta por saber qué rotaciones hará Planagumà. Futbolistas como David López, Góngora o Quiles podrían tener una oportunidad en el once titular, que podría ser más ofensivo que en Huelva: «Queremos puntuar e ir sumando, y más en semanas como estas de tres partidos. Va a ser una temporada larga y vamos a necesitar a todos los jugadores muy motivados. Hemos ido utilizando a muchos futbolistas y se sienten importantes», afirma el técnico del UCAM.

El Ejido ocupa la decimotercera posición de la tabla, con 13 puntos en su casillero. Suma 14 goles a favor, dos más que los universitarios, aunque ha recibido 17, 8 más que su rival de esta tarde. Eso sí, llega a La Condomina con buenas sensaciones tras vencer la pasada semana al Melilla por 1-0, uno de los candidatos a jugar el 'playoff'. «La campaña pasada ya hizo una buena temporada después de ascender con un presupuesto muy bajo. Nos va a exigir mucho, a balón parado y en las transiciones». Por otro lado, el UCAM jugará la cuarta ronda de la Copa Federación contra el Olímpic de Xátiva. La ida será el 30 de noviembre en La Murta y la vuelta el 14 de diciembre en La Condomina.