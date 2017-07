El UCAM rescata a Arturo Arturo, entre Navarro y Pau Bosch, en el partido ante el Alcoyano. / Antonio Gil / AGM Ata al ariete cartagenero, quien estudia en la universidad de Mendoza y está a punto de rescindir su contrato con el Efesé FRANCISCO J. MOYA Cartagena Sábado, 8 julio 2017, 11:04

El futuro de Arturo Juan Rodríguez Pérez-Reverte (Cartagena, 1989) se aclara bastante. Está cerca de rescindir su contrato con el Cartagena, que no cuenta con él para el nuevo curso a pesar de que el pasado verano lo firmó por dos años, y su próximo destino será el UCAM Murcia, recién descendido a Segunda B. Su director deportivo, Pedro Reverte, que ya lo quiso incorporar al cuadro universitario durante el mercado invernal de la campaña 2015-16, tiene muy avanzadas las conversaciones con su agente, José Manuel Espejo, y el ariete cartagenero ve con buenos ojos esta solución para desbloquear su actual situación en el Efesé.

Arturo está terminando la carrera de Ingeniería Civil en la UCAM y el club de Mendoza, además de ofrecerle un sueldo muy similar al que tiene en el Cartagena, le paga la matrícula del nuevo curso académico. Arturo no es un futbolista al uso. Para él siempre ha sido una prioridad compatibilizar los entrenamientos y los partidos con los estudios y los exámenes y tiene muy claro que quiere ser ingeniero, con el objetivo de poder dedicarse a esta actividad profesional cuando llegue el momento de colgar las botas. En este sentido, la oferta que le ha presentado el club presidido por José Luis Mendoza no puede ser igualada por ningún otro equipo de Segunda B.

Se especuló con una posible oferta del Lorca Deportiva, debido a que Pedro Cordero lo fichó para el Córdoba hace unos años. Juntos ascendieron a Primera. Al saberse que el Cartagena no contaba con Arturo, Cordero llamó al futbolista y estuvieron conversando. Pero al final no hubo oferta lorquina, entre otras cosas porque Cordero cuenta con Carrasco y Wilson Cuero para su nuevo proyecto. Y además quiere fichar a un tercer delantero en edad sub 23. No tenía sitio para Arturo, quien además se ve en un proyecto más potente. Y es que mientras el UCAM luchará por subir, el objetivo del Lorca Deportiva será la permanencia.

La rescisión

El fichaje de Arturo por el UCAM está cantado, pero no será oficial hasta que no haya un acuerdo de rescisión con el Cartagena. El club albinegro quiere que el jugador perdone el año que le queda, mientras que lógicamente el futbolista va a intentar cobrar el mayor dinero posible antes de firmar la rescisión de su contrato e irse a otro lado.

«Sigo defendiendo que he hecho buenos partidos este año, pero me ha faltado la suerte del gol y culminar esas actuaciones individuales con gol. 7 goles son muy pocos para un delantero, eso es cierto. Tampoco me ha beneficiado el sistema de juego que hemos empleado», aseguró Arturo en una reciente entrevista concedida a este periódico.

Durante esta campaña ha sido pitado en muchas ocasiones por su propia afición. Tocó fondo en el derbi, tras fallar un penalti que podía haber metido a su equipo en el partido. «Nunca he sentido que la gente esté en contra mía. Es normal que piten al delantero cuando falla una ocasión porque es lo que más se ve. Y es normal que el día del Murcia me señalen porque fui yo el que falló el penalti y esa frustración la tiene que pagar alguien. Llevo ya muchos años jugando al fútbol y sé que los delanteros, cuando no marcan, están expuestos a todo esto», dijo Arturo sobre su difícil relación con la grada del Cartagonova.