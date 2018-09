Fútbol | Segunda B El UCAM quiere hurgar en la herida del Cartagena Munitis. / Vicente Vicéns / AGM Munitis, que este año cuenta con una plantilla bastante corta, tendrá que volver a tirar de hasta cinco chavales del filial para completar la lista de 18 FRANCISCO J. MOYA Cartagena A. CREMADES Murcia Domingo, 16 septiembre 2018, 08:59

En la cuarta jornada, igual que el año pasado, se enfrentan Cartagena y UCAM, enemigos íntimos en estas últimas temporadas de deseos incumplidos para los cartageneros y sueños efímeros para los universitarios. Hace doce meses, eso sí, la cita fue en La Condomina. Y al Efesé, con doblete de Aketxe y victoria convincente, le sirvió para lanzarse en la clasificación tras los triunfos anteriores ante el Recreativo y el Melilla. Para los murcianos, que unos días antes en el Cartagonova habían sido eliminados de la Copa del Rey en la prórroga con un gol in extremis de Jesús Álvaro, se convirtió en un aviso de lo que estaba por llegar, después de haber comenzado la Liga con tres triunfos seguidos contra Granada B, Las Palmas Atlético y Jumilla.

Hoy, los de Pedro Munitis, con menos presión que los albinegros tras sus dos últimos triunfos contra Granada B y Don Benito, llegan a la cita muy mermados. Las lesiones se han convertido en una plaga en este inicio liguero para el club presidido por el cartagenero José Luis Mendoza.

Así, Munitis, que este año cuenta con una plantilla bastante corta, tendrá que volver a tirar de hasta cinco chavales del filial para completar la lista de 18. Es más, el lateral izquierdo Mounir y el delantero Ismael jugarán de inicio. En el banquillo estarán Camacho, Luis Castillo y Rodrigo, tres jugadores que también forman parte del equipo que entrena Sergio Aracil, que por cierto es el líder del grupo XIII de Tercera División. Isi Ros y Collantes, ex del Cartagena, también tendrán hueco en el once de un Munitis que no puede contar con los lesionados Rodri, Javi Rey, Cristian Galas, Luis Fernández y Migue García. Titi es duda.