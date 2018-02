Fútbol | Segunda B El UCAM quiere disipar las dudas brillando en casa Víctor García y Bustos, en el derbi capitalino. / Vicente Vicéns / AGM Tras cinco jornadas sin ganar, Campos necesita una victoria ante el filial del Betis para seguir en el banquillo azulón y saborear el 'playoff' LA VERDAD MURCIA Domingo, 18 febrero 2018, 08:53

Aunque ha sido una semana dura para José Miguel Campos, el técnico del UCAM, el mazarronero ha salido reforzado. Los futbolistas que han pasado durante la semana por la sala de prensa de El Mayayo han ensalzado el trabajo del entrenador murciano y han declarado, algunos con insistencia, en que Campos es el técnico ideal para reengancharse de nuevo al 'playoff' y aspirar al ascenso a Segunda. Incluso Pedro Reverte, el director deportivo universitario, ha insistido una y otra vez que no tiene buscado un sustituto para Campos y que en el bajón de las últimas semanas tiene una incidencia directa los múltiples cambios realizados en el pasado mercado invernal.

Más allá de las buenas intenciones, el UCAM se enfrenta a un partido que puede ser clave para su futuro después de no haber ganado en las últimas cinco jornadas en las que su balance es de 2 puntos obtenidos sobre 15 posibles, tras empatar ante el Murcia y el Badajoz de forma consecutiva. Lo que está lastrando al UCAM no son los dos últimos resultados y sí derrotas como las de Las Palmas Atlético y Jumilla, dos equipos del fondo de la tabla. No obstante y aunque el conjunto murciano ocupa el octavo puesto en la clasificación, tiene 38 puntos en su casillero, los mismos que el Granada B y el Linense, y solo uno menos que el Melilla, que es quinto. Incluso, y dependiendo de los resultados, hoy podría pillar al Murcia, cuarto.

Un rival en crecimiento

Enfrente el UCAM tendrá al Betis Deportivo, un conjunto que ocupa el puesto de promoción de descenso a Tercera y que acumula una racha más que aceptable tras sumar 8 puntos de 15 en las últimas cinco jornadas, doblegando en este periodo al Recreativo y a un Linense que está situado en la parte alta. La buena racha del filial bético, que solo ha perdido un choque de los últimos cinco, a pesar de que ha perdido a Loren Morón, el que era el máximo goleador del grupo IV con 17 goles y que ya ha marcado tres goles en Primera con el primer equipo del club verdiblanco.