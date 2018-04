Un UCAM sin corazón se aleja más del 'playoff' Onwu, del UCAM, intenta taponar un lanzamiento de Golobart, ex del Murcia. / N. GARCÍA / AGM El equipo de Munitis, que suma 2 puntos de 12 desde que llegó, solo reaccionó en el tramo final, después del 0-1 del exgrana Germán ANDRÉS CREMADES Domingo, 22 abril 2018, 08:56

murcia. El UCAM empató ante el Mérida y se borró de la lucha por el 'playoff'. Los universitarios realizaron uno de los peores partidos que se han visto esta temporada en el viejo estadio de la Puerta de Orihuela. No mostraron ni ambición ni tensión. El equipo universitario compareció, aunque parecía que jugaba más como visitante que como anfitrión. Los aficionados que acudieron no pasaron ni una y, a las primeras de cambio, castigaron a los suyos con pitos y abucheos. Al equipo azulón le faltó de todo, pero sobre todo fútbol. Apenas había triangulaciones y los despistes atrás lastraban a un equipo que ha perdido la fiabilidad. El gol del Mérida es algo que ya se ha visto mucho este año en el verde de La Condomina y cuyo motivo es el exceso de confianza. Falta de tensión y gol del equipo romano, que tuvo hasta dos ocasiones fáciles para perforar la meta rival. Al final los murcianos empataron, pero con más corazón que cabeza. Lo más triste es que a los aficionados murcianos ya les daba todo igual: su equipo se había desenchufado, perdiendo todas las opciones de meterse en la zona alta de la tabla.

0 0

El UCAM saltó al cuidado césped de La Condomina como si no le fuera nada en el envite. Los universitarios, desde el inicio, mostraron un futbol indolente, carente de verticalidad y, sobre todo, cargado de fallos en la transición que hacían que el Mérida poco a poco se fuera adueñando del encuentro. Un partido donde los de Munitis comenzaron erráticos, sin tensión. El primer susto se lo llevó la afición azulona en el minuto tres tras un fallo en la salida de balón. Pina se anticipó, quedando solo delante de Javi Jiménez, aunque su disparo lo paró el meta del UCAM.

UCAM Murcia Javi Jiménez, Fran Grima (Gerard Oliva, min. 73), Góngora, Kitoko, Dani Pérez, Vivi, Julen Colinas (Isi Ros, min. 65), Cristian Bustos, Onwu, Urko Arroyo (Abel Gómez, min. 52) y Marc Fernández. Mérida Álex Lázaro, Cruz (Iván Pérez, min. 26), Pina, Aguza, Golobart, Julio de Dios, Mata (Checa, min. 61), Kim, Javi Gómez (Iván Aguilar, min. 50), Germán y Santi Villa. Goles 0-1, minuto 69, Germán Sáenz. 1-1, minuto 81, Gerard Oliva. Árbitro Domínguez Cervantes, auxiliado por Sarmiento Millet y Fernández Cintas (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Kitoko, Dani Pérez y Javi Gómez. Incidencias Estadio La Condomina, 1.835 espectadores. Tarde con aire y césped en perfecto estado. Partido de la jornada 35 del Campeonato Nacional de Liga en el grupo IV de Segunda División B.

El encuentro denotaba poca tensión entre ambas escuadras. El Mérida, que no estaba para alegrías porque su posición en la tabla así lo dice, le ponía más ganas. El paso de los minutos no fue dando tranquilidad y confianza al equipo murciano, que con la línea de cuatro atrás y con Vivi incrustado entre los dos centrales, defendía pero no atacaba. Le daba para cortocircuitar el juego del equipo romano en ataque, pero apenas conseguía sacar el balón jugado, y mucho menos triangular para generar peligro en el área contraria.

El conjunto universitario saltó a La Condomina falto de actitud, como si no se jugara nada ante el Mérida

En el tramo final de la segunda parte Dani Pérez, el central universitario, se confió en un balón aéreo e Iván Aguilar le robó la cartera. El ex del UCAM dispararía, parando Javi Jiménez, pero el cuero rebotado le cayó al exgrana Germán, que consiguió marcar el primer gol.

Ambiente insostenible

Los pitidos comenzaron a ser incesantes y Munitis se jugó el todo por el todo dando entrada tanto a Isi Ros y a Gerard Oliva. El Mérida, a todo esto, había bajado decibelios en ataque y comenzaba a especular con el marcador a favor. Pero esto fue lo peor que pudieron hacer los visitantes, pues el UCAM se fue arriba. Lo intentó por un lado y por el otro, pero su fútbol no daba para mucho. Pero todo cambió a nueve minutos del final cuando Onwu controló un balón y esperó la llegada de Gerard Oliva. El delantero navarro le puso el balón atrás para que su compañero marcara el empate a placer.

Los últimos minutos ya fueron un querer y no poder para el equipo de Munitis. Primero, porque faltaban sensaciones y el equipo universitario ahora mismo no daba para más. Y porque han llegado al final de temporada faltos de todo. El empate fue justo y el UCAM se borra de la lucha para poder conseguir el 'playoff'.