El UCAM no cerrará su campaña de abonos hasta octubre

El UCAM se ha puesto como meta superar los 2.000 abonados y para ello está dispuesto a apurar hasta el último momento cualquier posibilidad de enganchar a nuevos fieles para su causa. Por eso, y a diferencia de su vecino en la ciudad, que va a cerrar su campaña el 31 de agosto, el cuadro azulón apurará hasta finales de septiembre para dar por concluido el período de captación de nuevos seguidores.

Los motivos son dos: el mes de agosto en Murcia es inhábil prácticamente y la ciudad no vuelve a latir con normalidad hasta bien entrado el mes de septiembre y, además, el UCAM esperará a que lleguen los estudiantes universitarios para incorporarse al curso académico ya que éstos tienen un abono especial por solo 50 euros.

El sustituto de Fran Pérez

En lo deportivo, el UCAM está cerrando la incorporación de Curro, portero sub 23 que acaba de ascender a Segunda con el Extremadura. El acuerdo es total y faltan los últimos flecos, aunque si el fichaje no se consuma antes del sábado, Germán Parreño estará acompañado por Sergio Díaz, portero del filial, en el choque del próximo domingo ante el Linense. Además del portero, el UCAM puede fichar un central sub 23 para cubrir la baja de Fran Pérez.