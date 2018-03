El UCAM de Casas, al asalto del 'playoff' en Santo Domingo Góngora es la gran novedad en los universitarios, tras varios meses de baja LA VERDAD MURCIA Sábado, 24 marzo 2018, 11:41

El estadio de Santo Domingo es la nueva parada del UCAM de Luis Casas en su intento de asalto a la zona de 'playoff'. El equipo universitario, que marcha en sexta posición, llega a este encuentro reforzado tras el triunfo en la pasada jornada contra el Recreativo de Huelva que lo dejó a dos puntos de la parte noble, un objetivo irrenunciable para el equipo azulón. Por su parte, El Ejido 2012 perdió 2-0 el pasado fin de semana en el estadio del Melilla y es decimoquinto, cerca de la zona de descenso, por lo que no puede descuidarse si quiere huir de la quema.

El UCAM se agarra a su fortaleza cuando juega lejos de La Condomina, y es que es el quinto mejor visitante del grupo, tras sumar 19 puntos en los 14 encuentros disputados fuera. El problema para los de Casas es que El Ejido es un equipo fiable cuando juega en su estadio, donde ha logrado 26 de los 35 puntos que tiene. En el UCAM son bajas el defensa Carlos Moreno y Santana, y la novedad ha sido la entrada de Góngora, tras varios meses fuera por problemas en el pubis.

Campo y hora: Estadio de Santo Domingo, 18.00 horas. Árbitro: Miguel García Aceña, del Comité Territorial Valenciano.

Sobre el choque de hoy, el UCAM espera que Marc Fernández, que lleva 12 tantos y se encuentra en un gran momento de forma, siga en racha. Sobre este duelo, Luis Casas dijo ayer que «en la primera vuelta y parte de la segunda, El Ejido era el mejor local del grupo. Ahora no lleva una dinámica positiva, pero me parece un buen bloque. Conozco al entrenador y sé que la plantilla está trabajada. Hicieron un gran partido tanto en Melilla como en Extremadura, que es uno de los rivales más duros. Me parece un equipo muy trabajado, así que será un choque muy complicado».

Casas afirmó que tras la victoria ante el Recreativo, la moral y la confianza del vestuario han aumentado: «Después de una victoria todo se refuerza y parece más fácil. El lunes hicimos balance del partido del Recre y vimos que nos precipitamos con el balón y dimos demasiado margen para que ellos llevaran la iniciativa en la segunda parte. Sin embargo, el rival no tuvo ocasiones».

Reforzados

El técnico de Roquetas alabó la reacción de su equipo tras el 1-1 ante el Recreativo: «El equipo encajó el gol y se rehizo dando un paso hacia adelante para ir a por la victoria cuando peor estábamos. Al final en el fútbol lo importante son las victorias. Nosotros veníamos de una mala dinámica y estos triunfos te refuerzan, sobre todo a los jugadores». Tras esa victoria, ahora el UCAM Murcia opta a entrar en 'playoff'. «Es un buen momento para conseguir los tres puntos. Tenemos que reforzarnos, el partido ante El Ejido es importante para nosotros para seguir en esta buena dinámica».