El UCAM arropa a Parreño tras la cantada del domingo

El UCAM quiere restarle importancia al grave fallo cometido por su portero Germán Parreño el pasado domingo, un error que condujo a la primera derrota de la temporada para el equipo universitario. Durante la mañana de ayer, y con motivo de la sesión de recuperación previa a la jornada de descanso de hoy, la plantilla azulona arropó al cancerbero alicantino, al que considera con el bagaje suficiente para enderezar la situación.

Cabe recordar que la apuesta del UCAM por Parreño no es casual ya que el ex del Elche, Girona, Racing de Santander y Espanyol sufrió una grave lesión de tibia y peroné el pasado mes de diciembre y no había vuelto a jugar un partido oficial hasta el del pasado domingo. Parreño renovó con el UCAM el pasado verano por petición expresa de Munitis. Además, había completado una pretemporada brillante en la que no había encajado goles. El meta universitario tendrá la oportunidad de resarcirse el próximo domingo en Granada ante el filial nazarí. Para la segunda jornada de Liga Munitis recuperará a Luis Fernández y Britos tras cumplir ambos su partido de sanción.

La Copa, el día 5

El UCAM ha fijado el día y la hora para su estreno en la Copa del Rey ante el Ceuta, equipo de Tercera que tendrá que viajar hasta La Condomina en una primera ronda que se juega a partido único en tierras murcianas. El choque entre norteafricanos y azulones tendrá lugar el próximo miércoles 5 de septiembre, a las 20.00 horas. El vencedor se medirá al Navalcarnero o a la Cultural Leonesa.