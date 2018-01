El UCAM arropa a Kitoko Gerard Oliva, ayer, entrenando en El Mayayo. / UCAM Los universitarios muestran su repulsa por los «actos de discriminación por raza, sexo o religión» el día que llega Oliva, nuevo atacante JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 30 enero 2018, 09:58

La trifulca del final del partido entre el Cartagena y el UCAM que protagonizaron Cristo Martín y Kitoko aún colea. De hecho, el UCAM mostró ayer apoyo a su jugador, centrocampista belga de origen congoleño, que el domingo, en el Cartagonova, aseguró haber recibido insultos racistas del futbolista del Cartagena, y también su repulsa a «actos de violencia física o verbal, fundamentalmente los de discriminación por raza, sexo o religión», aseguró la institución universitaria a través de un comunicado.

Según el equipo que preside José Luis Mendoza, el árbitro, el valenciano Daniel Yuste Querol, reflejó en el acta que finalizado el partido el delegado del UCAM, Antonio Jesús Pérez, pidió que constara que Kitoko había sufrido un ataque de ansiedad por haber sido llamado «negro de mierda». El colegiado escribió que él no pudo corroborar esas palabras por no haber sido dichas en presencia de ningún miembro del equipo arbitral, mientras que el delegado del Cartagena, Simón Ruiz, acudió con el propio Martín al vestuario arbitral para negar que las hubiera dicho.

El Cartagena no ha emitido una declaración institucional al respecto, aunque sí habló tras el encuentro su entrenador, Alberto Monteagudo: «Vi un roce con Kitoko, pero no mucho más. Nosotros apelamos a ser respetuosos con el rival y somos un equipo que lo es». José Miguel Campos, entrenador del UCAM, apuntó que él no escuchó las palabras de Martín, «pero sí gente del club y varias personas que estaban en la zona». El mazarronero defendió a su jugador: «Conozco a Ritchie y es un ser humano increíble, un pedazo de pan, y estaba fuera de sus casillas», comentó, para añadir que «hay que saber ganar y perder, y hay comentarios que hay que erradicar de la sociedad y del deporte».

El UCAM está atento a los últimos movimientos del mercado para incorporar a los futbolistas necesarios con los que afrontar la segunda parte de la competición y seguir aspirando a acabar la Liga entre los cuatro primeros. Aunque no cuenta con el mismo potencial que otras plantillas como las del Cartagena, Extremadura y Real Murcia, el conjunto universitario pone encima de la mesa la seriedad de un proyecto a largo plazo para atraer a jugadores que tienen otras ofertas más suculentas en lo económico.

Manu Onwu, a un paso

Gerard Oliva, exfutbolista del Baleares, ha sido uno de los que ha decidido apostar por el UCAM y ayer, en El Mayayo, ya completó su primer entrenamiento a las órdenes de José Miguel Campos, que hoy podría contar con algunos jugadores nuevos. De hecho, el delantero del Lorca FC Manu Onwu podría estar a un paso de firmar por el UCAM. El delantero navarro está pendiente de firmar su finiquito con el equipo blanquiazul. Para ello también tiene que dar bajas y uno de los futbolistas que podría abandonar Murcia es David López. El centrocampista navarro, con una extensa experiencia en Primera y en Segunda, no está cumpliendo las expectativas en el UCAM y el club azulón se plantea darle la baja. López, de 35 años, ha participado en 14 choques ligueros, aunque solo en diez fue titular. Con la camiseta universitaria ha marcado dos goles, pero no ha sido un jugador decisivo para Planagumà ni para Campos.