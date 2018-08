UCAM CF El UCAM abre las puertas a Luis Fernández otra vez Luis Fernández, ayer, durante su presentación. / Alfonso Durán / AGM El delantero gallego, que sabe lo que es marcar 14 goles en Segunda, cayó lesionado de gravedad en 2017 cuando defendía la camiseta universitaria JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 7 agosto 2018, 02:25

El sufrimiento ha hecho madurar al delantero Luis Fernández, que ha elegido el UCAM para intentar volver al fútbol profesional. Las horas de rehabilitación han curtido a un jugador que apuntaba a Primera desde que con 20 años debutó en el Deportivo de Segunda, en la campaña 2013-14. Era un jugador revulsivo, pero efectivo. En 30 partidos con el equipo gallego, solo 13 de ellos de titular, anotó 6 goles. En Lugo, la siguiente temporada, logró 5 en 26, mientras que una temporada más tarde repitió los mismos guarismos en el Huesca, donde marcó 5 en 29.

Hasta que llegó la temporada 2016-17 en la que, tras media campaña en el Alcorcón, fichó por el UCAM de Segunda. Transmitió buenas sensaciones hasta que en un fatídico Elche-UCAM de mitad de febrero se rompió el ligamento cruzado de una rodilla. Le quedaban meses por delante de recuperación. «Me ayudó muchísimo para madurar personalmente, aunque en el aspecto futbolístico no haya podido tener la continuidad que yo hubiera querido. Pero la lesión te puede ayudar a tomar mejores decisiones sobre el terreno de juego», asegura el jugador de Burela.

La pasada campaña pudo reaparecer en el Deportivo Fabril, filial del Deportivo y una de las revelaciones de Segunda B, anotando 5 tantos y demostrando que no ha perdido el olfato goleador. «Es un jugador que destaca por su polivalencia arriba y por su gran golpeo. Tiene características que le hacen ser un futbolista de una superior categoría», dice Reverte, director deportivo del club. El idilio entre el UCAM y el delantero gallego es total. «Este club me ayudó mucho cuando me lesioné hace dos temporadas. Por eso quería estar aquí y ahora vengo con la misión de poder ayudar al equipo a sumar el mayor número de victorias».

Nuevas equipaciones

El UCAM presentará hoy sus tres equipaciones para la temporada 2018-19 con algunos cambios. «Las nuevas camisetas incluyen detalles novedosos en las mangas y en los hombros, además de algunos ribetes en colores», afirma la entidad universitaria.