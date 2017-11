Las tareas pendientes de Campos antes del Mérida

José Miguel Campos ya prepara su segundo partido como entrenador del UCAM. Y lo hará visitando al Mérida, club al que dirigió la temporada pasada y en el que fue destituido en la jornada 7, tras un arranque de Liga irregular. Para el choque del Estadio Romano (domingo, 17.00 horas), el técnico mazarronero no podrá contar con Dani Pérez, que fue expulsado por doble amarilla el pasado domingo, en el encuentro ante el Villanovense. Pérez ha sido el jugador multiusos del equipo universitario hasta ahora, ya que ha actuado tanto de lateral como de central, por la derecha y por la izquierda. Rafa Páez y Javi Fernández son los candidatos para sustituirle. El primero ha jugado hasta el momento 317 minutos, repartidos entre seis partidos en los que solo en cuatro fue titular. Su irregularidad por las molestias físicas ha sido clave para no ocupar un puesto en el once titular hasta ahora. El segundo candidato es Javi Fernández, un canterano que ha jugado más que Paéz (504 minutos) y que siempre ha mostrado un nivel más que aceptable.

La buena noticia es que Campos recupera a Víctor García, que fue expulsado ante el Extremadura, mientras que Isi Ros y Marc Fernández tienen cuatro tarjetas amarillas y se encuentran a una de la suspensión.

Además de elegir al sustituto de Dani Pérez, José Miguel Campos debe dar con la tecla en el centro del campo, una línea que se ha caracterizado por su falta de creatividad, tanto en casa como a domicilio. Recuperar a pesos pesados en el vestuario como Góngora o David López también es vital para el UCAM.