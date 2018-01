Reverte: «Al llegar los de Sporto Gol Man pensé que el Cartagena iba a desaparecer» Pedro Reverte, director deportivo del UCAM. / Javier Carrión / AGM El lorquino, director deportivo del UCAM, cree que Rubén Cruz, Diego Benito y Owusu «le van a dar un plus a Monteagudo en la segunda vuelta» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Viernes, 26 enero 2018, 02:58

Llegó a Cartagena en noviembre de 2011, en plena turbulencia tras el errático y breve paso de Ángel Quirantes por la secretaría técnica albinegra y con el equipo virtualmente descendido a Segunda B, a pesar de que todavía restaban seis meses de competición. Se tuvo que ir (lo echaron Javier Martínez y Javier Marco) en junio de 2014. Desde entonces es el director deportivo del UCAM y este domingo -como Arturo, Isi Ros, Marc Fernández y José Miguel Campos- tiene una cita con su pasado en el estadio Cartagonova. De todos ellos, Pedro Reverte (Lorca, 1976) es el que más tiempo permaneció en el Efesé y el que más cosas vivió en la entidad blanquinegra.

«Si miro atrás y recuerdo mi etapa en Cartagena solo puedo tener palabras de cariño, porque aficionados, periodistas y compañeros de club se portaron de maravilla conmigo. Tuvimos momentos delicados, pero el día a día fue muy agradable. Me fui con la espina de no subir el año de Pacheta, que es cuando lo tuvimos muy cerca y había plantilla para ascender», dice.

Su peor recuerdo, no obstante, es el de su traumática marcha, cuando aún tenía un año más de contrato. «Yo me fui al UCAM y llevo cuatro años en mi actual club. Ese no era el problema. El tema era que al llegar los de Sporto Gol Man pensé que el Cartagena iba a desaparecer. El poco tiempo que estuve con ellos y el ver lo que veía a diario me hicieron pensar en que el club se iba a pique», confiesa Reverte.

Entiende que «tiene mucho mérito» el trabajo que «han llevado a cabo en estos últimos años Paco [Belmonte] y Manolo [Sánchez Breis]», ya que «no era nada fácil sacar adelante ese club y esa deuda y ellos lo han hecho». En cuanto al proyecto deportivo de su exequipo, apunta que el Cartagena «es líder por méritos propios, ha mantenido el bloque, ha fichado bien, tiene un estilo de juego reconocible, con buen trato de la pelota, dos laterales muy ofensivos y además los que han venido ahora, Rubén Cruz, Diego Benito y Owusu, le van a dar un plus a Monteagudo en la segunda vuelta», sostiene el lorquino.

Sobre la situación de su equipo, quinto tras encadenar dos inesperadas derrotas consecutivas ante Las Palmas Atlético y Jumilla, señala que «tenemos que hacer un buen partido en Cartagena porque perder tres seguidos no es una opción. Nuestro objetivo es jugar la promoción de ascenso y no podemos descolgarnos». Del UCAM destaca «la estabilidad y la seriedad en los pagos gracias a la apuesta de la familia Mendoza».

Entiende que el Real Murcia es el primer club de la ciudad, «pero yo creo que tenemos nuestro pequeño espacio». Y añade que, aunque en el UCAM no existe la presión que hay en el Murcia o en el Cartagena, «en el fútbol la tranquilidad no existe en ningún equipo y aquí hay una presión distinta, la de un presidente que es un ganador».