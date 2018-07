A Reverte le faltan cuatro piezas para cerrar el equipo Adán Gurdiel, ayer, en su presentación oficial. / nacho garcía / agm FERNANDO PERALS MURCIA Miércoles, 25 julio 2018, 01:18

El nuevo UCAM de la temporada 2018-19 sigue sumando efectivos para afrontar una campaña que será de una gran exigencia, pero en la que no faltará la ilusión. El cuerpo técnico, liderado por Pedro Munitis, y la dirección deportiva, con Pedro Reverte a la cabeza, continúan fortaleciendo una plantilla que requiere de piezas de calidad para competir con los mejores y estar lo más arriba posible durante el año liguero.

Ayer se presentó la última incorporación del conjunto universitario. El lateral derecho Adán Gurdiel, de 24 años, llega tras disputar la temporada pasada once partidos en el Lorca FC en Segunda División y los mismos encuentros en la segunda parte del año en el Racing de Santander, del grupo II de Segunda B. El polivalente jugador leonés, puesto que también puede desempeñar las funciones de interior, llega aconsejado por exjugadores del cuadro lorquino que militan en las filas universitarias, como Onwu o Urko Arroyo: «El año pasado ya me hablaron bien del club. Es un sitio en el que se trabaja a gusto. Conozco a varios compañeros y la bienvenida ha sido estupenda. Es un buen sitio para crecer y hacer una buena temporada». Sobre su nuevo entrenador, Gurdiel comentó que sabe cómo es: «Conozco al míster e influyó en mi decisión de venir aquí. Aparte de tener sus ideas futbolísticas es una gran persona que nos exprime al máximo y fomenta la unión».

Por otra parte, el director deportivo del club, Pedro Reverte, repasó la actualidad del equipo y la situación del mercado de fichajes, y dejó claro qué posiciones se reforzarán con más urgencia: «Hay negociaciones abiertas con algunos jugadores y esperamos tener algo nuevo el viernes. Faltan un central, un pivote, un delantero centro y un portero sub 23». Además, confirmó lo que era un secreto a voces: «Góngora ya no pertenece a la entidad».

Reverte, lorquino de nacimiento, quiso dar su opinión sobre la situación del Lorca FC, Yeclano y el grupo IV de 2ªB: «Estaríamos encantados de que estuvieran los dos. Me encantaría que la situación del Lorca no fuera tan negativa puesto que soy de allí. Sería una lástima e injusto que no permaneciera en la categoría».

Amistoso en San Pedro

El UCAM disputa esta tarde el segundo de sus amistosos de pretemporada. Lo hace frente al El Ejido, a las 19 horas, en el Pinatar Arena.