«Si no me quedaba en Elche, tenía claro que quería venir al UCAM» Collantes, ayer, en su presentación con el UCAM. Collantes, el último fichaje universitario, es presentado tras debutar el domingo frente al filial granadino: «Quiero aportar mi experiencia»

El UCAM presentó a su último fichaje del verano: Juan José Collantes. El atacante gaditano, de 35 años, llega al conjunto universitario en el que ya militó en la temporada 2016-17 en Segunda División. Collantes aterriza en La Condomina para dar un salto de calidad a la plantilla y aportar su gran experiencia en la categoría, en la que consiguió el ascenso a Segunda con el Elche hace unos meses.

El extremo confirmó que no dudó ni un segundo cuando se le presentó la oportunidad de volver al cuadro murciano. «Yo tenía claro que si no me quedaba en Elche, iba a venir aquí. Mi relación con Pedro Reverte es fabulosa y fue un factor clave para decidirme por vestir esta camiseta de nuevo».

El gaditano apenas lleva entrenamientos con sus compañeros pero su nuevo entrenador, Pedro Munitis, ya lo hizo debutar en el partido del pasado domingo frente al Recreativo Granada. «El equipo trabajó en bloque, anteponiéndose a circunstancias como la temperatura y el estado del campo, que estaba muy seco. Después del tropiezo del primer partido, nos vino bien, hicimos un gran trabajo y dimos buena imagen. Físicamente me encuentro bien, me falta ritmo, pero pronto estaré a punto».

Collantes recordó su anterior etapa en la disciplina universitaria y dejó claro que llega para aportar su granito de arena. «Vengo de ascender, de jugar casi todos los partidos y de hacer una buena temporada. Quiero aportar mi experiencia. Debemos ir partido a partido. Somos un grupo nuevo y tendremos que demostrar que somos un equipo para estar arriba. Cuando yo estuve aquí fue una injusticia el descenso después de la gran segunda vuelta que realizó el equipo y quiero resarcirme de esto».

Además, el ex del Elche habló sobre lo que se ha encontrado en el club a su llegada y tuvo palabras positivas para lo que rodea al UCAM. «El club ha mejorado a pesar de estar en 2ªB. Se trabaja bien en esta entidad, hay buen campo de entrenamiento, buen cuerpo técnico y buen cuerpo médico».