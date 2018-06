«Tenemos un plan que dará resultados» Munitis, sus ayudantes y Miguel López, directivo del UCAM. / ucam Munitis asegura que renovó por el UCAM porque este club «busca una identidad y, aunque no es el que más paga, lo hace a tiempo» JOSÉ OTÓN Murcia Jueves, 21 junio 2018, 09:35

murcia. Pedro Munitis no consiguió buenos resultados en el tramo final de la pasada campaña, aunque su seriedad a la hora de afrontar el trabajo y su jerarquía hicieron a los gestores universitarios ofrecerle la renovación: «Coincidimos en los objetivos y los tiempos. Queremos crear un equipo que marque diferencias en esta categoría, pero no a corto plazo, ya que sabemos lo caprichoso que es el fútbol. Hay que aprovechar al máximo todas las posibilidades que nos da el UCAM para que los jugadores tengan medios para dar su mejor nivel. Este club quiere tener una identidad y, aunque este equipo quizá no sea el que más paga, lo hace a tiempo».

La plantilla del equipo universitario está pendiente de las entradas y las salidas, a pesar de que muchos jugadores tienen contrato en vigor. La dirección deportiva universitaria ha abierto la puerta a todos los que tienen contrato: «Tenemos que trabajar mucho y con paciencia para no precipitarnos a la hora de fichar. No nos preocupa esta situación y quizás nos lleve más tiempo juntar todas las piezas, pero tenemos un plan de trabajo especifico y estamos seguro que dará resultados. Nuestra idea es presionar arriba, llevar la iniciativa del juego y ser capaces de asociarnos bien con balón. El pasado curso llegué en un momento límite con una plantilla hecha y una situación a la que tuve que adaptarme. Ahora es diferente, tenemos una idea y una identidad. Vamos a trabajar en esa línea».

Nuevos ayudantes

Munitis exigió, para renovar, tener ayudantes de confianza. Su segundo entrenador será Manolo Sánchez, con pasado en el UCAM, exfutbolista del Sabadell, Figueres, Real Murcia, Lorca, Ciudad de Murcia y Mazarrón, y también exentrenador de La Unión, Águilas, Moratalla y Jumilla. El preparador físico será Víctor Fortes, que trabajó con Francisco en el UCAM de Segunda, y José Oyonarte, el entrenador de porteros. Pedro Reverte también apoya a Munitis: «Es el entrenador idóneo, con una identidad de juego definida y vamos a tratar de darle los mejores jugadores que podamos».